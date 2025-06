Neue Ortsmitte: So schön war die Eröffnung des Gutacher Kurparks

1 Haben gut lachen: Bürgermeister Siegfried Eckert (von links), Ministerin Marion Gentges und Bürgermeisterstellvertreter Mike Lauble bei der offiziellen Eröffnung des Parks. Foto: Dorn Mit intensivem Weihwassereinsatz der Geistlichkeit und der tätigen Mithilfe von Ministerin Marion Gentges wurde am Sonntag die offizielle Zeremonie vollzogen.







Zwei gut gelaunte Pfarrer und ein vor kindlicher Vorfreude geradezu platzender Bürgermeister führten eine große Festgemeinde am Sonntag durch das ökumenische Kirchenpatrozinium „Peter und Paul“ und die Einweihung des neuen Kurparks. In seiner Predigt erinnerte der katholische Pfarrer Jürgen Grabetz an den Wert der Gemeinschaft. Glaube ohne Gemeinschaft sei schlicht nicht möglich und die (Dorf-)Gemeinschaft lasse den Tag heute erst zu einem Freudenfest werden. Wer vermittle, dass Abschottung und Abgrenzung besser seien als das Miteinander aller Menschen, die an einem Ort zusammenleben, der gehe fehl. Es gehe genau darum nicht, woher man komme, welche Hautfarbe man habe oder man hier geboren sei oder nicht.