Neue Ortsmitte in Simmozheim: Schillerareal zeigt sein neues Gesicht
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Derzeit laufen im Schillerareal die Landschaftsbauarbeiten des Bauabschnitt 1. Nördlich hinter dem Bürgerzentrum mit Mediathek werden aktuell die Wegeverbindungen zum Friedhof und zum Parkplatz an der Hauffstraße gepflastert. Foto: Jeanette Tröger

Das Außengelände der neuen Ortsmitte Schillerareal nimmt immer mehr Form an.

Derzeit laufen die Arbeiten des ersten Bauabschnitts nördlich des Bürgerzentrums Richtung Friedhof und rund um die neue Kita. Weiter gehört dazu die zu erstellende Freitreppe zur Kirche hin mit einem Aufgang zum Friedhof sowie die Sanierung der Kirchenmauer. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun auch die Landschaftsbauarbeiten für den zweiten und dritten Bauabschnitt vergeben. Diese Arbeiten sollen laut Bürgermeister Stefan Feigl bis Dezember diesen Jahres abgeschlossen sein.

 

Bauabschnitt zwei und drei

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Zuwegung ins Areal von der Hauptstraße und der Schillerstraße aus sowie die Gestaltung dieser Flächen. Im Bauabschnitt drei schließlich, der in BA 3a und BA 3b aufgeteilt ist, werden die in die Jahre gekommenen Parkplätze ums Rathaus saniert. Auf dem inzwischen abgebrochenen Anwesen Schillerstraße 11 soll teilweise ebenfalls ein Parkplatz entstehen.

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Die Bautätigkeit auf dem Gelände ist das große Projekt in der Gäugemeinde, das die Ortsmitte gravierend verändert und völlig neu nutzbar macht. Wir haben mit Bürgermeister Stefan Feigl über den aktuellen Stand der Bauarbeiten gesprochen.

Bei der europaweiten Ausschreibung für die beiden Bauabschnitte haben fünf Unternehmen ein Angebot abgegeben. Das günstigste legte die Firma Bietigheimer Gartengestaltung GmbH aus Tamm mit einem Brutto-Angebotspreis von rund 878.500 Euro vor. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe einmütig zu.

Die “enge Range” unter den Anbietern sei positiv zu sehen, merkten Richard Auwärter (afS) wie auch der Schultes an, man sehe, dass wohl Aufträge gesucht seien in dem Bereich, so Feigl.

 