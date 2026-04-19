Neue Ortsmitte in Simmozheim: Schillerareal zeigt sein neues Gesicht

1 Derzeit laufen im Schillerareal die Landschaftsbauarbeiten des Bauabschnitt 1. Nördlich hinter dem Bürgerzentrum mit Mediathek werden aktuell die Wegeverbindungen zum Friedhof und zum Parkplatz an der Hauffstraße gepflastert. Foto: Jeanette Tröger Das Außengelände der neuen Ortsmitte Schillerareal nimmt immer mehr Form an.







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Derzeit laufen die Arbeiten des ersten Bauabschnitts nördlich des Bürgerzentrums Richtung Friedhof und rund um die neue Kita. Weiter gehört dazu die zu erstellende Freitreppe zur Kirche hin mit einem Aufgang zum Friedhof sowie die Sanierung der Kirchenmauer. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun auch die Landschaftsbauarbeiten für den zweiten und dritten Bauabschnitt vergeben. Diese Arbeiten sollen laut Bürgermeister Stefan Feigl bis Dezember diesen Jahres abgeschlossen sein.