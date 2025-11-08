Neue Onlinepräsenz: Baiersbronn und das Murgtal rücken auch im Netz näher zusammen

Modern, vernetzt und nutzerfreundlich: Das Murgtal präsentiert sich mit einem neuen Webauftritt. Federführend ist die Baiersbronn Touristik.

Der Zweckverband „Im Tal der Murg“ ist mit einem rundum erneuerten Webauftritt für das Murgtal in die digitale Zukunft gestartet: modern, nutzerfreundlich und klar strukturiert, wie die Baiersbronn Touristik mitteilt. Mit der neuen Website würden nicht nur technisch und optisch neue Maßstäbe gesetzt, sondern auch strukturelle Synergien der Nationalparkregion genutzt.

Seit Ende 2024 wurde die Technik hinter der Website der Baiersbronn Touristik auf die der Nationalparkregion Schwarzwald umgestellt, um als sogenannte Microsite Synergieeffekte nutzen zu können, heißt es weiter. Dieser Schritt sei ein Meilenstein, um Insellösungen zu vermeiden und auf einen gemeinsamen Datenpool zuzugreifen. Im nächsten Schritt wurde nun die Website für das Murgtal, die Forbach, Weisenbach, Gernsbach, Loffenau, Gaggenau repräsentiert, an den neuen Standard angepasst. Damit werde die enge regionale Zusammenarbeit zwischen Baiersbronn und dem Murgtal auch digital optisch erkennbarer, so die Baiersbronn Touristik.

Mit der neuen Onlinepräsenz des Murgtals würden Möglichkeiten geschaffen, die gezeigten Inhalte noch ansprechender aufzubereiten und einen modernen, zeitgemäßen Auftritt zu kreieren: emotionale Bildwelten und klar gegliederte Informationen böten einen Mehrwert bei der Nutzung der Website sowie bei der Planung von Aufenthalten in der Region. Besucher der Website profitierten dank der zentralen Datenbasis von konsistenten, aktuellen und regional abgestimmten Inhalten wie Sehenswürdigkeiten, Tourenvorschläge oder Gastrotipps.

KI-Unterstützung für fremdsprachige Gäste

Seit September wurde zudem bei der Baiersbronner und der Murgtäler Website eine KI-gestützte Übersetzungsoption ins Französische und Englische integriert, so dass sich auch fremdsprachige Gäste umfassend über die Angebote in Baiersbronn und dem Murgtal informieren können. Durch die KI-Unterstützung sei gewährleistet, dass die Inhalte bei redaktionellen Änderungen in Echtzeit aktualisiert werden.

Für die Umsetzung des Projekts arbeiteten der Zweckverband „Im Tal der Murg“ und die Baiersbronn Touristik mit Dienstleistern zusammen. Als Microsite der Nationalparkregion seien die technische Pflege der Murgtal-Website zentralisiert, die Kosten im laufenden Betrieb gesenkt und die Pflege der Inhalte vereinfacht worden.

Mit dem neuen Webauftritt zeige sich das Murgtal digital bestens aufgestellt – für Einheimische, Gäste und Partner, so Christina Palma Diaz, Tourismusdirektorin der Baiersbronn Touristik und Verantwortliche für die touristische Vermarktung des Zweckverbands „Im Tal der Murg“.