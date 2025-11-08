Neue Onlinepräsenz: Baiersbronn und das Murgtal rücken auch im Netz näher zusammen

Modern, vernetzt und nutzerfreundlich: Das Murgtal präsentiert sich mit einem neuen Webauftritt. Federführend ist die Baiersbronn Touristik.
Der Zweckverband „Im Tal der Murg“ ist mit einem rundum erneuerten Webauftritt für das Murgtal in die digitale Zukunft gestartet: modern, nutzerfreundlich und klar strukturiert, wie die Baiersbronn Touristik mitteilt. Mit der neuen Website würden nicht nur technisch und optisch neue Maßstäbe gesetzt, sondern auch strukturelle Synergien der Nationalparkregion genutzt.