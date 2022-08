1 Die neue Omikron-Variante wird auch als „Centaurus“ bezeichnet (Symbolbild). Foto: IMAGO/Christian Ohde

In Indien ist derzeit eine neue Omikron-Variante auf dem Vormarsch. Zwei Drittel der neuen Coronafälle sind auf diese zurückzuführen. Was bedeutet das für Deutschland?















Seit einiger Zeit ist der Omikron-Subtyp BA.5 in Deutschland vorherrschend. Wird sich das bald ändern? In Indien jedenfalls ist die Untervariante BA.2.75 – von einigen auch als „Centaurus“ bezeichnet – auf dem Vormarsch. Wie das englischsprachige Wissenschaftsmagazin Nature berichtet, schlagen einige Wissenschaftler bereits Alarm, während andere meinen, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob sich die Variante weiter ausbreiten wird.

Laut Shahid Jameel, Virologe an der Universität Oxford in Großbritannien, der im Fachmagazin zitiert wird, seien in Indien derzeit zwei Drittel der neuen Coronafälle auf BA.2.75 zurückzuführen. Außerhalb des Landes ist die Rate dagegen relativ niedrig, in Deutschland gibt es laut RKI-Wochenbericht derzeit nur fünf bekannte Fälle. „Ein Wachstumsvorteil von BA.2.75 in einem BA.4/BA.5-dominierten Geschehen, wie in Deutschland, ist aktuell unbekannt“, heißt es.

Massive Delta-Welle als Grund für Unterschiede?

In Indien ist das anders: Dort hat die Variante offenbar einen „ziemlich beträchtlichen“ Übertragungsvorteil gegenüber BA.5, so Tom Wenseleers, Evolutionsbiologe an der Katholischen Universität Leuven in Belgien, im Magazin Nature.

Aber warum unterschiedet sich Indien im Infektionsgeschehen so von anderen Ländern? Eine Antwort gibt es darauf bislang nicht, Mutmaßungen schon: Grund könnte die massive Delta-Welle in Indien im Jahr 2021 und die gleichzeitig ausbleibende BA.5-Welle sein.

Omikron-Varianten sind sich ähnlich

Ein Team von Wissenschaftlern um Yunlong Richard Cao, Immunologe an der Peking-Universität, glaubt, dass frühere Delta-Infektionen Schutz gegen BA.5 bieten, aber eine Lücke für BA.2.75 lassen. Gleichzeitig seien sich die Omikron-Varianten BA.5 und BA.2.75 so ähnlich, dass Menschen, die BA.5 hatten, mutmaßlich keine Durchbruchinfektionen mit BA.2.75 haben würden und umgekehrt, so Shahid Jameel von der Universität Oxford.

Eine gute Nachricht gibt es aber auch für die Menschen in Indien: Die neue Omikron-Variante ist in dem Land zwar auf dem Vormarsch, die Zahl der Krankenhauseinweisungen und die Todesrate steigen in der Folge aber offenbar nicht.