Schon bald kann am Montag nicht mehr im Panorama-Bad in Freudenstadt gebadet werden. Denn ab November werden neue Öffnungszeiten eingeführt – mit Montag als Ruhetag. Es gibt allerdings eine wichtige Ausnahme: In den Ferien soll das Panorama-Bad auch weiterhin montags geöffnet haben. Die neuen Öffnungszeiten hat Tobias Degout, der Geschäftsführer des Bäderbetriebs, nun im Tourismusausschuss des Freudenstädter Gemeinderats vorgestellt.

Der Ruhetag am Montag ist allerdings nicht die einzige Neuerung. So soll das Bad künftig an Werktagen eine Stunde früher schließen, statt um 22 schon um 21 Uhr. Dafür hat das Panorama-Bad aber an Sonntagen und an Feiertagen eine Stunde länger auf. Künftig ist dann erst um 21 Uhr Schluss und nicht schon um 20 Uhr.

Kurz gesagt: Künftig hat das Panorama-Bad einheitliche Öffnungszeiten – nämlich von 8 bis 21 Uhr, von Dienstag bis Sonntag. Und in den Ferien auch montags von 8 bis 21 Uhr.