Der Nachnutzer für das Pflegeheim St. Marien in Ettenheimmünster ist gefunden: Der Park will es zum Wohnheim umbauen.

Weil die neuen Vorgaben der Landesheimbauordnung nicht mehr erfüllt werden können, kann das Pflegeheim St. Marien in Ettenheimmünster in absehbarer Zeit nicht mehr betrieben werden. Der Grundstein für das neue Gebäude „Auf den Espen“ ist schon gelegt, bis Weihnachten 2025 soll dort das neue Heim entstehen.

Bleibt die Frage, was mit dem neuen Gebäude geschieht. Für dieses interessiert sich nun der Europa-Park.

Wie aus der Sitzungsvorlage des Ortschaftsrats Ettenheimmünster hervorgeht, hat die M 1 Immobilien GmbH, ein Tochterunternehmen der Europa-Park-Gruppe, das Pflegeheim am 7. August erworben und beabsichtigt die Umnutzung des Gebäudes zu Mitarbeiterwohnungen.

Angst vor Überlastung der örtlichen Infrastruktur

Der Ortschaftsrat soll nun in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. September, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle über einen städtebaulichen Vertrag abstimmen. Dieser soll verschiedene Themen klären und unter anderem die Bedenken ausräumen, dass aufgrund der geplanten Umnutzung die örtliche Infrastruktur mit der zusätzlichen Anzahl an Einwohnern überfordert sein könnte.