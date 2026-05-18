Neue Nester: Bienenfreunde Vorderes Wiesental sagen Asiatischer Hornisse den Kampf an

Im Vorderen Wiesental sind erste Nester der Asiatischen Hornisse entdeckt worden – doch die Bienenfreunde präsentieren sich gut aufgestellt.
Die Bienenfreunde Vorderes Wiesental sind gut aufgestellt, um die Nester der Asiatischen Hornisse zu entfernen. Darauf wies Rainer Eiche, Gemeinderat und Sprecher des Imkervereins, im Gremium hin. „Innerhalb der letzten drei Tage haben wir drei Hornissennester gemeldet bekommen“, erklärte er. Es handele sich dabei um so genannte Gründungsnester in Bodennähe.