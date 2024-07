Immer mehr junge Erwachsene haben psychische Erkrankungen. In Nagold hat jetzt mit dem „Haus Rückenwind“ eine Einrichtung eröffnet, die Unterstützung bieten will.

Bei der feierlichen Eröffnung des „Haus Rückenwind“ gratulierte Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann den „Miksch & Partner“-Geschäftsführern Uwe Nübel und Heiko Mückstein sowie allen weiteren Personen und Institutionen, die am Bau beteiligt waren, zu einem „gelungenen Bau“.

Der Unterstützungsbedarf von jungen Erwachsenen mit einer psychischen Erkrankung sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen. „Daher ist die neue Einrichtung der Miksch & Partner-Gruppe in Nagold eine große Bereicherung“, betonte auch der Sozialdezernent des Landkreises Calw Tobias Haußmann.

Über die Eröffnung freuten sich die Geschäftsführer Nübel und Mückstein, die zur Eröffnungsfeier auch Vertreter der Banken, des Landratsamts, des Krankenhauses, der Baufirmen und des Büros Perner Architekten & Ingenieure aus Rosenheim begrüßten.

Erfahrungsschatz aus 30 Jahren

Mit dem Haus Rückenwind bringe man einen 30 Jahre andauernden Erfahrungsschatz in der Begleitung psychisch erkrankter Menschen mit, so die Geschäftsführer. Dazu gehörten Flexibilität und Offenheit, aber auch „viel Humor, und das Ganze verbunden mit einem sensationellen Teamgeist“, der von den Werten Respekt, Wertschätzung und Vertrauen getragen werde.

Als Gesamtleiter „Besondere Wohnform“ wurde den Gästen Frank Schwendemann vorgestellt, der das Haus Rückenwind mit verantwortet, sowie Stefanie Braun, die die Einrichtung in Nagold leiten wird.

Einblick in das neu gebaute „Haus Rückenwind"

Das Haus Rückenwind als „Besondere Wohnform im Fachbereich psychische Stabilität“ werde ein sicherer Rückzugsort für seine Bewohner sein. Das werde manchen von ihnen auch die Rückkehr in die Gesellschaft ermöglichen.

Das errichtete Gebäude ist laut Architekt Bernd Perner für 44 Personen ausgelegt, die geschossweise, unterteilt in jeweils drei Wohngruppen leben. Jede Wohngruppe habe unter anderem einen eigenen, modern eingerichteten Aufenthaltsbereich. Das Haus in der Iselshauser Straße sei lichtdurchflutet und liege direkt an der Waldach. Im Erdgeschoss gebe es zusätzlich sieben eigenständige Apartments für den Fachbereich „Assistenzleistungen im eigenen Wohn- und Sozialraum (AWS)“ mit separatem Eingang.

Pflegezentrum vor einem Jahr eröffnet

Das Unternehmen Miksch & Partner mit Firmensitz in Loßburg ist nach eigenen Angaben seit drei Jahrzehnten mit Einrichtungen in den Landkreisen Freudenstadt und Calw für Menschen mit Suchterkrankungen, psychischen Erkrankungen und mit Pflegebedürftigkeit tätig.

In Nagold betreibt das Unternehmen in gar nicht allzu weiter Entfernung zum „Haus Rückenwind“ auch das Pflegezentrum Nagold. Dieses wurde erst vor gut einem Jahr eröffnet.