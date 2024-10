Neue Museumsleiterin in Schwenningen: Darum brennt Martina Baleva für das Museumsquartier

1 Wurde im Sommer im Zuge der Gemeinderatssitzung von Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier vorgestellt: Martina Baleva, die neue Leiterin der Schwenninger Museen. Sie freut sich, die Schwenninger Museumslandschaft neu gestalten zu dürfen. Foto: Cornelia Spitz

Seit August ist Martina Baleva neue Leiterin der Schwenninger Museen. Von Anfang an hat sie eine Mammutaufgabe zu stemmen: die Gestaltung des neuen Museumsquartiers. Welche Verbindung hat sie zu dem Großprojekt und welche Chancen sieht sie darin? Und warum müssen Uhrenindustrie- und Heimatmuseum vorübergehend schließen?









Link kopiert



So richtig zur Ruhe gekommen ist Martina Baleva, seitdem sie die Leitung der Schwenninger Museen inne hat, eigentlich noch nie. Nahezu täglich pendelt sie zwischen ihren Wirkungsstätten in Schwenningen, dem Heimat- und Uhrenmuseum oder dem Uhrenindustriemuseum (UIM), sowie dem Kulturamt am Villinger Romäusring hin und her. Bereits an ihrem ersten Arbeitstag habe sie an einer Sitzung zwischen Kulturamt und Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO) teilgenommen, um das neue Museumsquartier zu planen und Strategien zu entwickeln.