Neue Moschee geplant: Freiburger Ditib-Verein will sesshaft werden

In der Nähe des Freiburger Eisstadions soll eine neue Moschee entstehen. Projektträger ist der örtliche Ditib-Verein, der dort ein Grundstück erworben hat.
Die Rufacher Straße ist kein repräsentativer Standort: Gewerbebetriebe prägen das Bild. In einem ehemaligen Getränkemarkt hat seit 2016 der Bildungs- und Begegnungsverein Freiburg e.V. (BBF) mit seiner Moschee seinen Sitz. Nun will ein paar Häuser weiter der Ditib-Verein auf dem Gelände eines Sanitärbetriebs bauen. Der Grundstückskauf ist bereits erfolgt.