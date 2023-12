Neue Modelle aus Stuttgart: Diese Autos bringen Porsche und Mercedes 2024 auf den Markt

7 Vom Mercedes CLE kommt im neuen Jahr die Cabrio-Variante auf den Markt. Foto: Mercedes-Benz AG

Die schwäbischen Automobilbauer bringen neue Modelle auf den Markt, die mit entscheidend für den Erfolg der Elektrostrategie werden. Aber auch neue Verbrenner stehen auf dem Programm.









Porsche und Mercedes bringen 2024 zwei Autos auf den Markt, die für die Elektrifizierung der Flotte eine entscheidende Rolle spielen. Bei Porsche ist es, wegen Softwareproblemen, deutlich später als ursprünglich geplant, die Elektroversion des kompakten SUV Macan. Diese wird am 24. Januar in Singapur vorgestellt. Die Version mit Verbrennungsmotor war hinter dem größeren Cayenne in den vergangenen Jahren das nach Verkaufszahlen zweitstärkste Modell des Stuttgarter Sportwagenherstellers. Nun muss sich zeigen, ob die Kundschaft zum Umstieg auf den Stromer bereit ist.