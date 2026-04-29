Neue Mitte Grenzach: Warum die Platzgestaltung teurer wird

Die Platzgestaltung für die Neue Mitte Grenzach wird etwa eine halbe Million Euro teurer als vorgesehen. Der Gemeinderat geht dennoch gerne mit. Das sind die Gründe.
Keine – wie ursprünglich geplant – durchgehende wassergebundene Decke, sondern größere Grünflächen um die für den zentralen „Platz der Begegnung“ geplanten Bäume herum – und zwar so, dass die gewünschte Multifunktionalität des neuen Platzes gewährleistet bleibt. Dies war die grundsätzliche Stoßrichtung, die der Gemeinderat im April 2024 vorgegeben hatte. Hinzu kamen damals noch weitere Ausstattungswünsche der Gemeinde, zum Beispiel ein Bewässerungssystem. Das Ergebnis dieser Umplanungen bildet seither die Basis für die weiteren Planungsschritte für die Neue Mitte Grenzach.