Neue Mitte Grenzach: Warum die Platzgestaltung teurer wird

Die Platzgestaltung für die Neue Mitte Grenzach wird etwa eine halbe Million Euro teurer als vorgesehen. Der Gemeinderat geht dennoch gerne mit. Das sind die Gründe.

Keine – wie ursprünglich geplant – durchgehende wassergebundene Decke, sondern größere Grünflächen um die für den zentralen „Platz der Begegnung“ geplanten Bäume herum – und zwar so, dass die gewünschte Multifunktionalität des neuen Platzes gewährleistet bleibt. Dies war die grundsätzliche Stoßrichtung, die der Gemeinderat im April 2024 vorgegeben hatte. Hinzu kamen damals noch weitere Ausstattungswünsche der Gemeinde, zum Beispiel ein Bewässerungssystem. Das Ergebnis dieser Umplanungen bildet seither die Basis für die weiteren Planungsschritte für die Neue Mitte Grenzach.

Workshop im November Anfang November 2025 fand dann ein mehrstündiger Workshop mit Gemeinderat, Planungsbüro „bhmp“, Verwaltung und Investor Treubau statt. Dort war der fortgeschriebene Planungsstand vorgestellt und über Details der Planung und Ausstattung beraten worden.

Die Mehrkosten für die von der ursprünglichen Planung abweichenden Umgestaltungswünsche muss erwartungsgemäß die Gemeinde Grenzach-Wyhlen tragen. Die grobe Kostenschätzung beläuft sich auf 480.000 Euro „mit Möglichkeiten zur Abweichung“, wie Bürger Tobias Benz am Dienstagabend im Gemeinderat klarstellte. Das Gremium beschloss am Ende bei einer Enthaltung (Carola Lambelet, FW), die Platzgestaltung der Neuen Mitte Grenzach wie vorgelegt umzusetzen und mit dem Investor eine Vereinbarung zur Kostenübernahme zu schließen.

Mehrkosten sind absehbar

Die tatsächlichen Kosten bei einer Umsetzung in den Jahren 2027/28 dürften aufgrund der Preisentwicklung wohl eher über einer knappen halben Million Euro als darunter liegen, betonte Benz im Verlauf der Ratsdebatte nicht nur einmal. Der jetzt genannte Betrag sei eine ungefähre Richtgröße, die eingesetzt werde, denn die Treubau arbeite an der Ausführungsplanung für die Platzgestaltung und bereite die entsprechenden Vergaben vor.

Rechtssicherheit schaffen

Deshalb sei es für Rat und Verwaltung wichtig, über die Platzgestaltung und Ausstattung zu entscheiden – auch im Sinne der Rechtssicherheit, wie Benz festhielt.

Kein Kostendeckel

Jetzt aber einen Kostendeckel festzulegen, wäre aus seiner Sicht kaum möglich. „Extrem viel mehr“ als die prognostizierte halbe Million Euro dürfte es zwar kaum werden, aber angesichts einer Umsetzung der Maßnahme in den kommenden beiden Jahren gebe es dafür „keine Garantie“, stellte der Rathauschef klar.

Peter Weber (FW) sprach im Zuge der sich anschließenden Ratsdebatte von einem „Kompromiss“, den man mit den im April 2024 beschlossenen Zusatzwünschen für die Platzgestaltung eingegangen sei. „Es war gut, dass wir als Fraktionen damals noch einmal drübergegangnen sind. Es wird jetzt etwas grüner.“ Eine halbe Million Euro tue zwar weh, mache am Ende aber Sinn, bilanzierte Weber.

Räte sind meist zufrieden

Für Annette Grether (Grüne) ist die geplante Platzgestaltung „das Beste, was man mit dieser Fläche erreichen kann“. Einerseits könnten so größere Bäume in Zukunft für Schatten und ein gutes Platzklima sorgen, andererseits blieben genügend befestigte Flächen, um den Platz wie gewünscht vielseitig nutzen zu können.

CDU fühlt sich übergangen

„Es ist viel Geld, aber eine Investition in die Zukunft“, sagte Marianne Müller (SPD) zustimmend. Auch Ralf Blubacher (FDP) äußerte sich zufrieden darüber, „dass wir diese Ehrenrunde gedreht haben, denn mehr kann man aus diesem Platz eigentlich gar nicht herausholen – und jetzt sind wir kurz vor der Ziellinie“.

Bei aller am Dienstagabend nach außen hin zur Schau getragenen Einmütigkeit war die Stimmung im Rat allerdings eher durchwachsen. Bei dem einen oder anderen Gremiumsmitglied kamen offensichtlich Erinnerungen daran hoch, wie im Kontext zur Überarbeitung der Platzgestaltung in der Neuen Mitte Grenzach vor Jahren einiges Glas im Gremium zerschlagen worden war. „Wir wären früher auch mitgegangen als CDU, aber man hat uns damals nicht eingebunden“, sagte Unionsfraktionssprecherin Ulrike Ebi-Kuhn mit Blick ins Ratsrund.

Alte Gräben brechen auf

Eine Bemerkung, die Alexander Drechsle (FW) aus der Reserve lockte. „Ihr wart vehement dagegen“, entgegnete er in Richtung der CDU. Dieser warf er vor, viele Dinge zu Beginn „abzublocken“. „Also nicht wundern, wenn ihr nicht eingebunden werdet“, legte der Freie Wähler in Richtung jener Fraktion nach, der er bis vor einigen Jahren selbst einmal angehört hatte.