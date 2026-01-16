Neue Mitte Grenzach: Die Tagespflege der Kirchlichen Sozialstation eröffnet im März

Im Seniorenwohnen-Neubau an der Scheffelstraße eröffnet in Kürze eine Tagespflege-Einrichtung für ältere Menschen. Es wird bis zu 18 Plätze pro Tag geben.
Der erste Neubau in der Neuen Ortsmitte Grenzach ist seit einigen Wochen bezogen. Während die Außenanlagen große Fortschritte machen, wird im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses an der Scheffelstraße noch kräftig gewerkelt. Seit vergangener Woche läuft der Innenausbau der neuen Tagespflege der Kirchlichen Sozialstation Grenzach-Wyhlen auf Hochtouren. Pflegedienstleiterin Antje Schmid gab unserer Zeitung einen exklusiven Einblick in die Räume und erklärt, wie die weiteren Abläufe bis zum Start am 2. März sind.