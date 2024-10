Neue Mitglieder benötigt: DRK Mahlberg bittet um Unterstützung

1 Das DRK Mahlberg bietet viele Leistungen an, unter anderem Blutspendetermine. Foto: Decoux

Ein engagiertes Team ist diese Woche unterwegs, das neue Mitglieder für den DRK-Ortsverein Mahlberg werben will und über dessen Dienste aufklärt.









Link kopiert



„Mit Ihrer Hilfe“, so der Vorsitzende des DRK Mahlberg, Dominik Volk, „läuft unsere Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit. Bereits seit 25 Jahren ist der DRK-Ortsverein Mahlberg in Mahlberg und Orschweier ehrenamtlich engagiert. Er bietet dabei unter anderem folgende Leistungen an: Sanitätsdienst für hiesige Vereine, Notfalleinsätze (Stichwort: Brand des „Löwen“ ) und Blutspendetermine. Um diese Dienste aufrechterhalten zu können, benötigt der DRK-Ortsverein Mahlberg weitere Unterstützer. Denn es ist ein Verein, der sich zu 100 Prozent aus Spenden finanziert, betont das DRK in einer Mitteilung.