1 Stadtrat Dieter Rinker kritisiert die Verkehrsbelastung. (Symbol-Foto) Foto: pixabay

Einstimmig beschlossen wurde im Gemeinderat die fünfte Änderung des Bebauungsplans Bletzenfeld I. Am Robert-Gleichauf-Platz soll eine innerörtliche Baulücke geschlossen und gleichzeitig laut Stadtverwaltung dringend benötigter Wohnraum auf dem Lindenhof geschaffen werden.

Oberndor - Vorgesehen ist der Bau von drei Mehrfamilienhäusern im beschleunigten Verfahren. Anpassungen des Bebauungsplans waren unter anderem aufgrund der rautenförmigen Baugrenze im nördlichen Bereich und der damit schwer bebaubaren Fläche nötig.

Zudem sind im Gebiet nun nicht nur Satteldächer mit einer Neigung von 30 bis 40 Grad erlaubt, sondern auch andere Dachformen.

Investor plant mit Zeltdach

Der Investor habe zunächst ein Pultdach geplant, sich nun aber doch für ein Zeltdach mit einer 15-prozentigen Neigung entschieden, führte Bauleitplaner Michael Lübke aus. In der Bebauungsplanänderung ist außerdem enthalten, dass Tiefgaragen auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden, wenn sie erd­überdeckt ausgeführt werden.

Man gehe nun in die Offenlage. Ein Satzungsbeschluss könnte im Oktober möglich sein. Dieter Rinker (FWV) meinte, es sei gut, dass man die Lücke fülle, jedoch sehe er die verkehrliche Erschließung kritisch. Durch die Massierung an dieser Stelle sei das Verkehrsaufkommen im Schlehenweg und im Nestelwasen stark. Er bat, zu prüfen, ob eine Entlastung über die Thierviller Straße oder den Ahornweg möglich sei. Selten habe er ein Baugebiet mit so wenigen Zugängen gesehen. Bürgermeister Hermann Acker meinte, dieses Thema werde an den Kernstadtbeirat weitergegeben.