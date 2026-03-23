Neue Lücke im Schwenninger Handel: Bücherstube schlägt nach 38 Jahren das letzte Kapitel auf

Im Juni geht in Schwenningen eine Ära zu Ende: Die Bücherstube in der Marktstraße schließt. Eine Entscheidung, die Inhaberin Claudia Seyfried nicht leicht gefallen ist.

Sie ist inzwischen zur ältesten Buchhandlung Schwenningens und zu einem der wenigen Fachgeschäfte in der Innenstadt geworden: die Bücherstube in der Marktstraße 20. Wenn Inhaberin Claudia Seyfried am 20. Juni, also in knapp einem Vierteljahr, die Türen der Traditionsbuchhandlung für immer schließt, schließt sie gleichzeitig ein langjähriges Kapitel für den Stadtbezirk.

Denn die Geschichte des Fachgeschäfts beginnt bereits im Jahr 1988, als die Bücherstube – unter anderer Inhaberin – in der Bärenstraße eröffnet und sich in der Buchhandelsszene einen Namen machen kann.

Inhaberin seit 1997

Als sie einige Jahre später von der Suche nach einem neuen Inhaber erfährt, muss die ausgebildete Buchhändlerin Claudia Seyfried, die ihre Lehre in Villingen absolviert hat und dort bereits als Buchhändlerin tätig war, nicht lange überlegen: 1997 übernimmt sie die Geschicke des Ladens. Irgendwann war für sie klar: Es müssen neue, zentralere Räumlichkeiten her.

So wird die Markstraße seit 2011 zur neuen Heimat für die Bücherstube. Zunächst findet Claudia Seyfried, die das Geschäft zusammen mit ihrem Mann Werner Liebermann und ihrer Schwester Angelika Seyfried führt, in der Marktstraße 4 eine neue Fläche. Zehn Jahre später, im Juli 2021, zieht sie etwas höher und zentraler in die ehemaligen Flächen des Mode- und Leder-Fachgeschäfts Präsent.

Die Entscheidung

Hat sie anfangs noch betont, dass sie in Sachen Frequenz von der neuen Lage profitieren kann, seien die Umsätze vor allem im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, erklärt die Buchhändlerin jetzt den Auslöser für ihre Entscheidung, die sie sich nicht einfach gemacht habe. Mit hineingewirkt habe auch die Tatsache, dass ihre Schwester seit Anfang des Jahres im Ruhestand ist – eine Neuanstellung sei nicht infrage gekommen.

Die Gründe

Und die Gründe für diesen Umsatzeinbruch? Sie seien nicht konkret erklärbar – und dennoch vielfältig. Da ist vor allem das veränderte Leseverhalten der Kunden, die E-Book oder Hörbuch inzwischen dem klassischen Buch vorziehen – oder eben gar keine Bücher mehr konsumieren. Viele frühere Leser seien zudem inzwischen verstorben.

Außerdem seien viele Warengruppen, die neben Belletristik, Kinder- und Jugendbüchern, Sachbüchern und einer kleinen Auswahl an Regionalem sowie an spiritueller und anthroposophische Literatur zum Sortiment zählen, mittlerweile weggebrochen, erklärt Werner Liebermann: diverse Ratgeber, Landkarten, Reise- und Sprachführer sowie Lexika – „eben alles, was es früher in Buchform gab und heute im Internet“.

Einen Online-Shop betreibt Claudia Seyfried zwar – er läuft noch bis Ende des Jahres –, die Präsenz und Werbung auf den verbreiteten Social-Media-Kanälen habe sie aber bewusst abgelehnt, wenngleich sie um deren Bedeutung und Effekt weiß. „Man muss es richtig repräsentieren, um authentisch zu wirken“, sagt auch ihr Mann in Bezug etwa auf den Gebrauch der gängigen Video-Tools.

Das Persönliche

Was beiden gebürtigen Schwenningern vielmehr am Herzen lag, um sich auch von größeren Handelsketten abheben zu können, seien der persönliche Kontakt und die intensive Beratung, betonen sie. Das ist auch durch diverse Aktionen – etwa zum Welttag des Buchs oder in Form von Büchertischen bei externen Veranstaltungen – immer wieder deutlich geworden.

Dass sie für viele Bürger für eine große Lücke im Schwenninger Handel hinterlassen wird, sei Claudia Seyfried schon jetzt mehrfach widergespiegelt worden.

Zwei weitere Leerstände

Und auch in der einst frequentierten Marktstraße mehren sich mit der anstehenden Schließung der Bücherstube wieder die Leerstände: Seit Kurzem steht das Ladengeschäft an der Ecke zur Rathausstraße, in dem zuletzt ein Supplement Shop mit Sportnahrung beheimatet war, leer. Und auch der City Markt mit internationalen Lebensmitteln weiter oben am Marktplatz macht jetzt nach einem Räumungsverkauf schon wieder zu.

Die Bücherstube – und was von ihr bleibt

Der Räumungsverkauf

Die Bücherstube in der Marktstraße 20 schließt Ende Juni. Vom 1. bis 20. Juni findet ein Räumungsverkauf statt. Der Online-Shop wird bis Jahresende weitergeführt.

Das Rechnungsgeschäft geht weiter

Während das Endkundengeschäft eingestellt wird, läuft das Rechnungsgeschäft weiter: Schulen, Hochschulen sowie Steuerberater- und Anwaltskanzleien haben weiterhin die Möglichkeit, ihre notwendigen (Lehr-) Bücher über Claudia Seyfried und ihren Mann zu bestellen.