Neue Lücke im Schwenninger Handel: Bücherstube schlägt nach 38 Jahren das letzte Kapitel auf

Im Juni geht in Schwenningen eine Ära zu Ende: Die Bücherstube in der Marktstraße schließt. Eine Entscheidung, die Inhaberin Claudia Seyfried nicht leicht gefallen ist.
Sie ist inzwischen zur ältesten Buchhandlung Schwenningens und zu einem der wenigen Fachgeschäfte in der Innenstadt geworden: die Bücherstube in der Marktstraße 20. Wenn Inhaberin Claudia Seyfried am 20. Juni, also in knapp einem Vierteljahr, die Türen der Traditionsbuchhandlung für immer schließt, schließt sie gleichzeitig ein langjähriges Kapitel für den Stadtbezirk.