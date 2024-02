Neue Liste für den Gemeinderat: Das steckt hinter der Initiative für St. Georgen

1 Lothar Schwarz (links) und Patric Maier wollen bei der Kommunalwahl antreten. Sie möchten dazu eine neue Liste gründen. Foto: Helen Moser

Sie wollen die Menschen „aufrütteln“ und sich Gehör verschaffen: Lothar Schwarz und Patric Maier wollen bei der kommenden Kommunalwahl antreten. Statt sich einer der bestehenden Fraktionen anzuschließen, rufen sie ihre eigene Liste ins Leben.









Noch sind es ein paar Monate bis zu den Kommunalwahlen – und die Arbeiten an den Listen laufen auch in St. Georgen. Nun formiert sich ein neuer Wahlvorschlag in der Bergstadt: Die Initiative für St. Georgen, die sich nun formiert, will am Wahltag den Sprung in den Gemeinderat schaffen.