Neue Leitungen müssen her und der Reinwasserbehälter soll erweitert werden: Der Wasserversorgungsverband Ried plant in den kommenden Jahren einige Investitionen.

Das Jahr 2022 schließt der Wasserversorgungsverband Ried schuldenfrei ab, nun ist die Zeit für umfangreiche Sanierungen gekommen: Bei einer Sitzung in Meißenheim hat der Verband den Jahresabschluss einstimmig genehmigt und sieht sich mit hohen Kosten konfrontiert.

Nach 40 Jahren wird verstärkt in die Erneuerung der Wasserleitungen sowie in die Erweiterung des Reinwasserbehälters investiert. Von fünf Millionen Euro ist die Rede. Dabei müssten in der Summe gut acht Kilometer Wasserleitungen in die Ortsteile erneuert werden. Allein das Versorgungsnetz mit einem guten Leitungssystem wird mit nahezu 2,5 Millionen Euro beziffert.

Die Notwendigkeit in die Erneuerung und Sanierung wurde im Jahr 2021 sehr deutlich. Mehrere Wasserrohrbrüche haben im Versorgungsnetz zur massiven Versickerung von Trinkwasser geführt. Gut 70 000 Kubikmeter Wasser sind im Boden versickert. Nach umfangreichen Sanierungen ist der Wasserverbrauch im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um gut 20 Prozent zurückgegangen.

Meißenheims Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Alexander Schröder erklärte: „Aufgrund von Rohrbrüchen ist der Verbrauch exorbitant in die Höhe geschnellt. Mittlerweile hat sich der Verbrauch wieder auf einem akzeptablen Level eingependelt.“

Wasserleitungen sind zum Teil bis zu 70 Jahre alt

Dass das alte Rohrleitungssystem Probleme mache, sei nicht von der Hand zu weisen. Teilweise lägen Leitungen im Boden, die mehr als 70 Jahre alt seien, führte Schröder aus. Diese Probleme gelte es zu beheben.

Die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre, die auch für die Zukunft zu befürchten ist, mache sich im Boden bemerkbar. Wenn das Grundwasser zurückgehe, setzten sich Untergründe ab, was zu Rohrbrüchen führe. Aus diesem Grund soll in den kommenden zehn Jahren in erheblichem Maße investiert werden. Investitionen in die Wasserversorgung und das Leitungssystem stünden jährlich auf der Tagesordnung und wurden auch in den vergangenen zehn Jahren immer wieder vorgenommen.

Jetzt aber komme das große Ganze auf den Wasserversorgungsverband zu. Die Zeit sei reif für eine größere und umfangreiche Erneuerung. Dafür greift der Verband tief in die Tasche. Im Grunde sei das Versorgungsnetz heute schon an seiner Grenze angelangt. Investitionen in die Zubringerleitungen seien eine Investition in die Zukunft. Es könnte sein, dass die Leitungen noch weitere 30 Jahre problemlos im Untergrund lägen, aber dieses Fahren auf lange Sicht sollte nicht überstrapaziert werden, mahnte Schröder und fügt an: „Lieber investieren wir vorher.“

Verband steht finanziell auf sicheren Beinen

Neben dem Versorgungsnetz muss dringend die Sanierung des Reinwasserbehälters erfolgen, führte Gina Kraft von der Firma Badenova Netze aus. Seit 2005 wird der Wasserversorgungsverband Ried durch die „Badenova Netze“ personell betreut. Die Dringlichkeit zur Sanierung des Reinwasserbehälters stehe außer Frage. Dieser verfüge über eine Vorhaltekapazität von 100 Kubikmeter. Um den durchschnittlichen täglichen Verbrauch abdecken zu können, wäre eine neunfache Vorhaltekapazität (900 Kubikmeter) erforderlich.

Zur Abdeckung des Spitzentagesverbrauchs bestehe kaum Reserve. Bedenklich sei dies vor allem, wenn Arbeiten zur Instandhaltung ausgeführt werden müssten. Mittelfristig müsse angestrebt werden, dass mindestens 60 Prozent davon, 500 Kubikmeter, vorgehalten werden könnten. Die Sanierung wird mit knapp 2,5 Millionen Euro beziffert.

Bei der Sitzung wurde zudem eine personelle Änderung bekanntgegeben: Der Wasserversorgungsverband Ried heißt seine neue Verbandsrechnerin Patricia Hess willkommen. Die neue Rechnungsamtsleiterin der Gemeinde Meißenheim übernimmt aus den Händen von der früheren Verbandsrechnerin Julia Schwarz sehr geordnete Verhältnisse: Die Kredite sind auf Null geführt.

Der Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch in 2022 in Kubik

Meißenheim: 152 075 Kubikmeter (Vorjahr 206 909), Kürzell: 78 923 (Vorjahr 87 628), Allmannsweier: 113 991 (Vorjahr 112 940), Ottenheim, im Breitel: 11 486 (Vorjahr 25 349).

6000 Einwohner

Über das Wasserleitungsnetz werden knapp 6000 Einwohner aus Meißenheim, Kürzell, Allmannsweier und Ottenheim mit Trinkwasser versorgt. Der Wasserbedarf in den Verbandsgemeinden ist in den vergangenen Jahren aufgrund der Entwicklung der Einwohnerzahl gestiegen. Der Verband wurde 1974 gegründet.