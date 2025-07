Mit einer Feierstunde in der Cafeteria des Kreiskrankenhauses Lörrach wurde Dr. Philipp Pilz offiziell als neuer Chefarzt der Klinik für Neurologie willkommen geheißen.

Im Beisein von Landrätin Marion Dammann würdigten Vertreter der Klinikleitung, Kollegen sowie geladene Gäste eine wichtige Weichenstellung auf dem Weg zum hochspezialisierten Dreiland-Klinikum, wie die Kreiskliniken mitteilen. Pilz ist seit Dezember 2024 in den Kliniken des Landkreises Lörrach tätig und folgt auf Dr. Jens Wattchow, der die neurologische Abteilung fast zwei Jahrzehnte lang maßgeblich geprägt hat.

Geschäftsführer Udo Lavendel stellte in seiner Begrüßung den beruflichen Werdegang des neuen Chefarztes vor. Die Berufung von Pilz sei „ein Meilenstein für die Zukunft der medizinischen Versorgung in der Region.“ Der Facharzt für Neurologie bringt langjährige Erfahrung aus renommierten neurologischen Zentren mit: Nach seiner Facharztausbildung am Städtischen Klinikum München Harlaching promovierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zuletzt war er als geschäftsführender Oberarzt in den Bezirkskliniken Günzburg tätig. Ergänzend zur Facharztqualifikation besitzt er die Zusatzweiterbildung Geriatrie – ein Kompetenzbereich.