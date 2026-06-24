Neue Leitung: Sie leitet künftig das Siedle-Haus in Furtwangen

Mit dem Siedle-Haus in Furtwangen entsteht ein außergewöhnlicher Ort für Kunst, Kultur und Dialog im Schwarzwald. Zum 1. Juli 2026 übernimmt Alexa Heyder die Leitung.

Die Kunsthistorikerin verantwortet in dieser Position den organisatorischen, wirtschaftlichen und inhaltlichen Betrieb des Siedle-Hauses. „Mit Alexa Heyder gewinnen wir eine versierte Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin“, so die Stifterin Gabriele Siedle. „Als erfahrene Netzwerkerin ist sie eine ideale Besetzung, um unterschiedliche Zielgruppen für das Siedle-Haus zu begeistern.“

Zuletzt leitete Alexa Heyder das Kulturamt der Stadt Esslingen am Neckar. Seit 2019 prägte sie dort unter anderem die konzeptionelle Neuausrichtung der städtischen Galerie Villa Merkel mit dem Fokus auf Öffnung, Partizipation und neue Zielgruppen sowie die nachhaltige Verankerung kultureller Bildung und Teilhabe in der Kulturarbeit, heißt es in der Mitteilung.

Heyder verbindet strategische Konzeptionsstärke mit operativer Erfahrung im Ausstellungsbetrieb, Kulturmanagement und in der Umsetzung anspruchsvoller Programme. Sie studierte Kunstgeschichte, Neuere deutsche Literatur und Europäische Ethnologie in Marburg und verfügt über zusätzliche Qualifikationen als Kultur- und Freizeitmanagerin sowie Transformationsmanagerin für Nachhaltige Kultur.

Berufliche Stationen

Zu ihren beruflichen Stationen zählen die Geschäftsführung des Kulturforum Schorndorf, wo sie ein spartenübergreifendes Kulturprogramm entwickelte und umsetzte – vom Betrieb der Q-Galerie für Kunst Schorndorf und einem Bildhauersymposium über das internationale Festival Schorndorfer Gitarrentage bis zu partizipativen Formaten – sowie die Leitung des Amtes für Kultur, Erwachsenenbildung, Sport und Stadtmarketing in Leonberg.

„Wir wollen Kunstinteressierte, Touristen und die Menschen aus Furtwangen und Umgebung gleichermaßen für das Siedle-Haus gewinnen“, sagt die neue Direktorin. Vom Potenzial des Hauses zeigt sie sich überzeugt: „Die Architektur und die Kunstsammlung bilden eine außergewöhnliche Grundlage. Das Siedle-Haus kann zu einem kulturellen Leuchtturm im Schwarzwald werden.“

Viele Schritte

Bis zur Eröffnung seien jedoch noch viele Schritte zu gehen. Die Planungen für die ersten Ausstellungen mit Einblicken in die Sammlung der Horst und Gabriele Siedle-Kunststiftung, ebenso wie für Vermittlungsangebote und Veranstaltungen, laufen bereits auf Hochtouren. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, auf das Team, auf das Haus – und auf den Schwarzwald“, so Alexa Heyder.