Neue Leitung: Sie leitet künftig das Siedle-Haus in Furtwangen

Mit dem Siedle-Haus in Furtwangen entsteht ein außergewöhnlicher Ort für Kunst, Kultur und Dialog im Schwarzwald. Zum 1. Juli 2026 übernimmt Alexa Heyder die Leitung.
Die Kunsthistorikerin verantwortet in dieser Position den organisatorischen, wirtschaftlichen und inhaltlichen Betrieb des Siedle-Hauses. „Mit Alexa Heyder gewinnen wir eine versierte Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin“, so die Stifterin Gabriele Siedle. „Als erfahrene Netzwerkerin ist sie eine ideale Besetzung, um unterschiedliche Zielgruppen für das Siedle-Haus zu begeistern.“