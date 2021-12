2 Der Stiftungsratsvorsitzende der ProKids-Stiftung, Joachim Spitz, möchte den ProKids-Treff neu aufbauen. Foto: Kratt

VS-Schwenningen - Sie habe eine würdevolle Ehrung bekommen, berichtet Joachim Spitz, Stiftungsratsvorsitzender der ProKids-Stiftung, über den Abschiedsabend von Ulrike Lichte Mitte November. Aus gesundheitlichen Gründen hatte sich die Schwenningerin, die Ehrenamtliche durch und durch war und ist, im Sommer aus dem ProKids-Treff im Jugendhaus Spektrum zurückgezogen. 16 Jahre lang lag er in ihrer Obhut. Als Dank für ihr unermüdliches Engagement hatte sie an jenem Abend die Landesehrennadel erhalten, die Spitz zusammen mit Oberbürgermeister Roth innerhalb von zwei Monaten auf den Weg gebracht hatte.

Neue Stelle wird vom Bund gefördert

Jetzt soll eine neue Ära beim ProKids-Treff beginnen, und zwar eine etwas andere: Wie Joachim Spitz im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, möchte die Stiftung nun eine pädagogische Fachkraft beziehungsweise Erzieherin für die Weiterführung des Projekts engagieren. Die 50-Prozent-Stelle ist ausgeschrieben, eine Bewerbung gebe es schon, die Gespräche dazu liefen. Der Vorsitzende ist froh, dass die neue Stelle nicht über Spenden der Stiftung finanziert werden muss, sondern vom Bund gefördert wird. "Damit ist die Stelle die kommenden zwei Jahre auf jeden Fall gesichert."

Neuer Standort im Café im Uhrwerk

Mit den neuen Leitungsstrukturen soll der Treff, ein niederschwelliges Angebot für Familien zum Kontaktknüpfen, gemeinsamen Spielen, aber auch für Beratungsmöglichkeiten, auch an einen neuen Ort verlegt werden: ins Café im Uhrwerk neben dem Uhrenindustriemuseum, das die ProKids-Stiftung für das Elterncafé sowie diverse Veranstaltungen vor einigen Jahren angemietet hatte. Die großzügigen Räume werden derzeit an zwei Vormittagen von zwei Tagesmüttern der Stadt genutzt. Sofern es die Corona-Lage Anfang kommenden Jahres zulässt, soll das Elterncafé wieder durchstarten. Die künftige Leiterin des ProKids-Treffs, der dreimal pro Woche stattfindet, soll dann auch an einem Vormittag für das Elterncafé zuständig sein.

Spielen, Kontakteknüpfen, sich beraten lassen

Der ProKids-Treff, für den die vier bisherigen Ehrenamtlichen weiterhin bei Vorbereitung, Küchendienst und Betreuung der Kinder tätig sein werden, hat sich in den vergangenen Jahren einen besonderen Namen in Schwenningen gemacht. Ursprünglich sei er vor allem für alleinerziehende Mütter gedacht gewesen. Die Zielgruppe hat sich im Laufe der Zeit geändert, viele internationale Familien sind dazu gekommen. Beim Neustart des Projekts betont der Stiftungsratsvorsitzende: "Alle Menschen sind willkommen, aber sie müssen sich integrieren." Weiterhin geht es Spitz darum, dass die "Kinder für zwei Stunden Kind sein dürfen", während die Eltern beim Kaffeetrinken in Kontakt miteinander kommen. Bewährte Bastelaktionen, wie Drachenbauen oder Kürbisschnitzen, sind weiterhin geplant, und auch Ausflüge, die sich die Familien normalerweise nicht leisten können, sollen wieder stattfinden. Und auch steht das Team weiterhin mit seinem Beratungsangebot – egal ob direkt vor Ort oder vermittelnd – zur Verfügung. "Wir sind im engen Austausch mit dem Jugendamt", fügt Joachim Spitz hinzu.

Info: Die Projekte der ProKids-Stiftung

Auch über den ProKids-Treff hinaus hat die ProKids-Stiftung in Villingen-Schwenningen und Umgebung wichtige Projekte rund um Familien und Kinder laufen: Erst vor Kurzem ist in Bad Dürrheim das Elterncafé erfolgreich gestartet, das es ebenso seit einiger Zeit in Königsfeld gibt. Weiterhin im Jugendhaus Spektrum beheimatet wird die Hausaufgabenbetreuung sein, die von der Stiftung unterstützt wird. Da ist außerdem das Boxprojekt Fight for your life, das die Integration vor allem von Kindern mit Migrationshintergrund fördern soll. Und da ist zum Beispiel der von der Stiftung initiierte Streetworkerpark am Vorderen See, der intensiv genutzt wird, sowohl von Kindergärten und Schulen als auch für Stadtmeisterschaften. Im Sommer produziert wurde der Schulfilm "Schwenninger Industriegeschichte – 1850 bis in die Gegenwart", für den Joachim Spitz mehrere bekannte Schwenninger Zeitzeugen verpflichten konnte. Er wurde während der Verleihung der Landesehrennadel an Ulrike Lichte in der Neckarhalle erstmals präsentiert und soll vor allem in Schulen gezeigt werden, um den Schülern die Geschichte ihrer Heimatstadt näher zu bringen. "Wenn die Schüler nicht mehr zur Geschichte ins Museum selber kommen, dann kommt die Geschichte eben zu ihnen ins Klassenzimmer", so Joachim Spitz.