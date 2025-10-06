Neue Leitung bei Polizei Balingen: Sarah Bizer folgt auf Peter Buckenmaier

Die 32-jährige Polizeirätin wird Leiterin des Polizeireviers in Balingen und der Erste Polizeihauptkommissar geht nach über 44 Dienstjahren in den Ruhestand.
Im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Zollernalbkreis in Balingen hat Polizeipräsident Udo Vogel vor wenigen Tagen den Leiter des Polizeireviers Balingen, den Ersten Polizeihauptkommissar Peter Buckenmaier, nach über 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Polizeirätin Sarah Bizer als neue Leiterin des Polizeireviers Balingen begrüßt. Ihre neue Position hat Sarah Bizer am 1. Oktober angetreten. Das teilt das Polizeipräsidium in Reutlingen mit.