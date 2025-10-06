Neue Leitung bei Polizei Balingen: Sarah Bizer folgt auf Peter Buckenmaier

Die 32-jährige Polizeirätin wird Leiterin des Polizeireviers in Balingen und der Erste Polizeihauptkommissar geht nach über 44 Dienstjahren in den Ruhestand.

Im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt Zollernalbkreis in Balingen hat Polizeipräsident Udo Vogel vor wenigen Tagen den Leiter des Polizeireviers Balingen, den Ersten Polizeihauptkommissar Peter Buckenmaier, nach über 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Polizeirätin Sarah Bizer als neue Leiterin des Polizeireviers Balingen begrüßt. Ihre neue Position hat Sarah Bizer am 1. Oktober angetreten. Das teilt das Polizeipräsidium in Reutlingen mit.

Die Polizei-Laufbahn des 62-jährigen Peter Buckenmaier begann im Jahr 1981 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei auf dem Lindich in Hechingen. Es folgten Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei in Biberach, der Einsatzhundertschaft in Stuttgart sowie im dortigen Streifendienst.

Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst kehrte Buckenmaier 1995 in die Landeshauptstadt zurück. Dort übernahm er bis zum Jahr 2010 in mehreren Polizeirevieren die Leitung einer Dienstgruppe und war an der Planung und Vorbereitung von Großeinsätzen in der Stuttgarter Innenstadt beteiligt.

Im Oktober 2020 wechselt Buckenmaier als Leiter der Führungsgruppe nach Balingen

Anfang 2010 wurde ihm dann die Aufgabe des Polizeiführers vom Dienst bei der damaligen Landespolizeidirektion Stuttgart I übertragen, ehe er im Zuge der Polizeistrukturreform 2014 mit dieser Funktion beim Polizeipräsidium Reutlingen betraut wurde. Im Oktober 2020 wechselte Peter Buckenmaier als Leiter der Führungsgruppe zum Polizeirevier Balingen, mit dessen Leitung er im April 2022 beauftragt wurde und die er bis zu seiner jetzigen Versetzung in den Ruhestand innehatte.

Der berufliche Werdegang der 32 Jahre alten Sarah Bizer begann im Jahr 2012 mit der Ausbildung zur Polizeikommissarin in Biberach. Nach dem Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen wurde sie 2016 in den Streifendienst des Polizeireviers Reutlingen versetzt.

2018 wechselte Bizer ins Landespolizeipräsidium

Im Sommer 2018 dann wechselte sie für über zwei Jahre ins Landespolizeipräsidium beim Innenministerium Baden-Württemberg in Stuttgart, bei dem sie Aufgaben in verschiedenen Sachbereichen übernahm. Es folgten ab dem Jahr 2021 die Leitung des Polizeipostens Tübingen-Innenstadt, eine Lehrtätigkeit am Polizeiausbildungsstandort in Biberach sowie eine Funktion beim Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Reutlingen. Im September 2025 stieg sie nach dem erfolgreichen Masterstudium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster (NRW) in den höheren Polizeivollzugsdienst auf.

Seit 1. Oktober nun ist Polizeirätin Sarah Bizer zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeireviers Balingen für die Sicherheit in den Städten Balingen, Geislingen, Schömberg und Rosenfeld sowie den Gemeinden Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg verantwortlich. Sarah Bizer ist verheiratet und wohnt mit ihrer Familie im Zollernalbkreis.