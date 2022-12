1 Klaus Moosmann (von links), Susanne Schäfer-Moosmann sowie Joachim und Mechthild Bühler stehen künftig gemeinsam für das in Althengstett ansässige Möbelhaus Schäfer. Foto: Möbel Schäfer

Zum Thema Wohnen und Einrichten gibt es zum Jahresstart 2023 Neuigkeiten in Althengstett. Aus dem Möbelhaus Schäfer wird Bühler Schäfer – Möbel und Küchen unter der neuen Leitung durch Familie Joachim und Mechthild Bühler sowie mit dem bewährten Team um Familie Schäfer-Moosmann.















Althengstett - Am bekannten Standort in der Althengstetter Industriestraße vereinen sich künftig Einrichtungstradition und Schreinerhandwerk. Eine Entscheidung, die nicht ad hoc gefallen, sondern seit längerer Zeit gewachsen ist, wie von den Familien Bühler und Schäfer-Moosmann zu erfahren ist.

Alles beginnt vor etwa 70 Jahren

Möbel Schäfer hat sich aus einem handwerklichen Schreinerbetrieb in den vergangenen fast 70 Jahren zu einem modernen Einrichtungshaus mit Markenqualität und zum Spezialisten im Massivholzbereich entwickelt. Im eigenem Küchenstudio begleiten Berater die Kunden von der ersten Idee bis zur Umsetzung und Montage. "In unserer Familie gibt es keine Nachfolge für unser Unternehmen", nennt Möbelhaus-Chefin Susanne Schäfer-Moosmann den Grund für die Geschäftsübergabe. "Schon bisher arbeiten wir immer wieder mit dem Team der Firma Bühler zusammen. Mal helfen unsere Monteure bei Bühler, mal die Schreiner von dort bei uns, wenn es Engpässe bei einem Auftrag gibt." Und seit etwa einem Jahr unterstützt Simon Weil, in der Bühler-Werkstatt ausgebildeter Schreinermeister, Klaus Moosmann im Möbelhaus-eigenen Küchenstudio bei der Planung und Umsetzung von Küchenwünschen der Kundschaft.

Alles nach Maß

Bühler Holz und Handwerk berät, plant und fertigt nach Maß Möbel und komplette Einrichtungen in der eigenen Schreinerei nach Kundenwünschen. Im bisherigen Showroom in Althengstett präsentierte das Unternehmen neben eigengefertigten Möbeln auch Einrichtungsideen von internationalen Designmarken sowie Küchenprogramme von Premium-Marken.

"Wir haben schon länger eine vertrauensvolle Beziehung zum Ehepaar Schäfer-Moosmann und haben öfter schon in Kundenobjekten gemeinsam gearbeitet", sagt Mechthild Bühler. "Nun vereinen sich unter dem Dach des Möbelhausgebäudes unsere beiden Betriebe mit ihren jeweiligen Kernkompetenzen, die sich bestens ergänzen. Für unser beider Kunden ist das ein großer Vorteil, weil wir künftig viel mehr aus einer Hand anbieten können." Und im Möbelhaus können in der Bühler-Schreinerei gefertigte Möbel umfangreicher und noch ansprechender präsentiert werden als im bisherigen Showroom in der Althengstetter Hauptstraße. Auf mittlere Sicht sollen laut Bühler in das Programm des neu aufgestellten Möbelhauses neben den bisher etablierten Lieferanten weitere namhafte Firmen aufgenommen werden.

Vorteile für die Kunden

Ein zusätzlicher Vorteil für die Stammkunden beider Betriebe ebenso wie für Neukunden sei die Tatsache, dass das bewährte zehnköpfige Einrichtungs- und Küchenberater-Team von Möbel Schäfer weiter mit an Bord ist. "Auch die Schreinerei mit dem individuellen Möbelbau geht weiter, Chef bleibt dabei mein Mann Joachim, verantwortlich leiten wird den Werkstattbetrieb unser Schreinermeister Lukas Gerber", versichert Mechthild Bühler. Ebenfalls werden Susanne Schäfer-Moosmann und ihr Ehemann Klaus Moosmann nach wie vor weiter im Einsatz und für die Kunden unter dem neuen Firmennamen Bühler Schäfer – Möbel und Küchen da sein.

Der Bühler-Showroom hat zum 17. Dezember geschlossen. Auch das Möbelhaus bleibt geschlossen, um die Neueröffnung am 2. Januar 2023 vorzubereiten, wie die beiden Unternehmerinnen betonen.