Die Justizvollzugsanstalt Rottweil bekommt eine neue Leiterin: Am 27. Mai überreichte die Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges MdL im Rahmen einer Feierstunde die Ernennungsurkunde an Stefanie Hörter und wünschte ihr viel Glück und Erfolg für ihre neuen Aufgaben.

„Frau Hörter ist eine sehr erfahrene Vollzugsjuristin, und ich freue mich sehr, sie für die Leitung unseres wichtigen Standorts in Rottweil zu gewinnen. Dass gerade Frau Hörter bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen, ist ein Glücksfall. Der dortige Justizvollzug befindet sich mit Blick auf den Neubau bekanntlich in einem beispiellosen Umbruch. Diesen erfolgreich zu begleiten, fordert von einer Führungskraft ein großes Maß an Weitsicht, Besonnenheit und Erfahrung ein“, so die Ministerin.

Schon jetzt sei Stefanie Hörter als Mitglied des Projektteams aktiv am Neubau der Justizvollzugsanstalt Rottweil beteiligt und zeige dort parallel zu ihrer bisherigen Tätigkeit als stellvertretende Leiterin der JVA Heilbronn großes Engagement: „Das sind beste Voraussetzungen“, erklärt Gentges.

Einsatz im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und dem Rechtsreferendariat in Mannheim wurde Stefanie Hörter im Jahr 1999 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zur Regierungsassessorin ernannt und der Justizvollzugsanstalt Heimsheim zugewiesen, wo sie binnen kürzester Zeit zur Vertreterin des Leiters bestellt wurde. Ihrer Ernennung zur Regierungsrätin folgte im Jahr 2002 eine Versetzung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. 2007 kehrte sie bei der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall in den Landesdienst zurück, wo sie 2009 die stellvertretende Anstaltsleitung übernahm.

Langjährige Führungserfahrung im Strafvollzug

Im Jahr 2010 folgte die Versetzung an die Justizvollzugsanstalt Heilbronn, wo Stefanie Hörter wiederum zur stellvertretenden Anstaltsleiterin bestellt wurde. Ab Januar 2017 wurde sie an die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Hall abgeordnet und bis einschließlich Juni 2018 mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Anstaltsleitung betraut. Im April 2017 wurde Hörter zur Regierungsdirektorin ernannt. Ab Oktober 2023 übernahm sie für die Dauer von fünf Jahren das Amt einer Beamtenbeisitzerin der Disziplinarkammer beim Verwaltungsgericht Stuttgart.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2025 wird Stefanie Hörter zur Leitenden Regierungsdirektorin ernannt. Zeitgleich übernimmt sie die Leitung der JVA Rottweil von Regierungsdirektorin Ilona Crispien, die seit dem 1. Januar 2022 von der JVA Rottenburg zur Wahrnehmung der Leitungsaufgaben nach Rottweil abgeordnet ist und nun als stellvertretende Anstaltsleiterin nach dorthin zurückkehren wird.

Ministerin Gentges: „Frau Crispien gilt mein besonderer Dank für den mehrjährigen Einsatz in Rottweil. Ihr Engagement in der Projektgruppe zum Neubauprojekt war überaus gewinnbringend – nicht zuletzt wenn es darum ging, Bewerber für den Dienst in der neuen Justizvollzugsanstalt zu gewinnen.“