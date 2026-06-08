Neue Leiterin in Albstadt: Stadtbücherei zunehmend als Aufenthaltsort gefragt

Die Stadtbücherei Albstadt in die Zukunft führen: Das ist die Aufgabe von Julia Barthelmeß, die die Leitung übernommen hat. Wie das gelingen soll, berichtet sie unserer Redaktion.
Zum 1. März hat Julia Barthelmeß, die neue Leiterin der Stadtbücherei Albstadt, ihre Stelle angetreten. Bereits in den ersten Wochen war die gebürtige Reutlingerin stark gefordert. In der Gemeinderatssitzung Ende März fällte das Gremium die Grundsatzentscheidung für ein neues Zukunftskonzept der Stadtbücherei, welches die Schließung der Außenstellen in Tailfingen und Onstmettingen zum 31. Juli dieses Jahres mit sich bringt.