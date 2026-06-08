Neue Leiterin in Albstadt: Stadtbücherei zunehmend als Aufenthaltsort gefragt

Die Stadtbücherei Albstadt in die Zukunft führen: Das ist die Aufgabe von Julia Barthelmeß, die die Leitung übernommen hat. Wie das gelingen soll, berichtet sie unserer Redaktion.

Zum 1. März hat Julia Barthelmeß, die neue Leiterin der Stadtbücherei Albstadt, ihre Stelle angetreten. Bereits in den ersten Wochen war die gebürtige Reutlingerin stark gefordert. In der Gemeinderatssitzung Ende März fällte das Gremium die Grundsatzentscheidung für ein neues Zukunftskonzept der Stadtbücherei, welches die Schließung der Außenstellen in Tailfingen und Onstmettingen zum 31. Juli dieses Jahres mit sich bringt.

„Ich bin mit dem Zukunftskonzept gestartet und entwickle es nun weiter“, erzählt Julia Barthelmeß, die an der Hochschule der Medien in Stuttgart Bibliotheks- und Informationsmanagement studiert hat. Die Grundzüge des neuen Konzepts hatte maßgeblich ihre Vorgängerin Tanja Wachter erarbeitet, die es in die Stadtbücherei nach Radolfzell zog. Julia Barthelmeß hatte vor ihrem Wechsel nach Albstadt die Position als Sachgebietsleiterin der Familienbibliothek bei der Stadtbücherei Esslingen inne. Den Schritt nach Albstadt habe sie gewagt, weil sie das Gefühl hatte, für eine größere Herausforderung bereit zu sein.

Gut im Team aufgenommen

Diese hat sie in der Stadtbücherei Albstadt gefunden. Dass in der Albstädter Bibliothek Veränderungen anstehen, habe man ihr bereits im Bewerbungsgespräch signalisiert. Ihr Hauptaugenmerk liegt nun darauf, dass vom Gemeinderat verabschiedete Gerüst des Zukunftskonzepts mit Details zu füllen. Natürlich mit Cordula Stepper, die weiter als stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei tätig ist, und dem übrigen Team.

Ihr erster Eindruck von Albstadt und ihrer neuen Arbeitsstelle ist positiv: „Ich fühle mich sehr wohl und wurde gut aufgenommen.“ Albstadt sei eine schöne Stadt; auch vor ihrem Dienstantritt sei sie gerne auf die Alb gekommen, unter anderem um zu wandern.

Gute Ausgangslage

In der Stadtbücherei habe sie eine gute Arbeitsgrundlage vorgefunden. „Es fehlt prinzipiell nichts, was eine moderne Stadtbücherei haben sollte.“ Natürlich gebe es immer Potenzial zur Verbesserung. Dieses solle nun im Rahmen der finanziellen Mittel mit der Umsetzung des Zukunftskonzeptes ausgeschöpft werden. Gut in der Stadtbücherei sei bereits das vielfältige Veranstaltungsangebot. Dazu verfüge der Standort in Ebingen über eine hohe Aufenthaltsqualität. „Wir erreichen insbesondere viele Jugendliche und Studierende, die die Stadtbücherei als Lernort nutzen.“ Dabei sei der Standort nahe dem Albstädter Campus der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sowie die Nähe zur Walther-Groz-Schule von Vorteil. Extra für diese Zielgruppe bietet die Stadtbücherei während Prüfungsphasen verlängerte Öffnungszeiten an. Die nächste Lernnacht ist am Donnerstag, 11. Juni, von 18.30 bis 22 Uhr; von Dienstag, 30. Juni, bis Freitag, 3. Juli, kann ebenfalls täglich bis 22 Uhr gemeinsam in den Büchereiräumen gelernt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Sparmaßnahmen Stadtbücherei Albstadt wird zentralisiert Die Stadtbücherei steht vor einem Umbruch. Der Gemeinderat hat für das Zukunftskonzept grünes Licht gegeben.

Neben Studierenden und Schülern verweilen regelmäßig auch Erwachsene in der Bücherei, lesen Zeitung oder nutzen die weiteren Angebote. Zu letzteren gehört neben dem nach wie vor umfangreichen Angebot an analogen Medien auch zahlreiche digitale Komponenten. Mit einem Büchereiausweis können mittlerweile neben der klassischen Onleihe über das Portal „filmfriend“ auch Filme und Serien gestreamt werden. Um sich für die Zukunft weiter aufzustellen, soll es perspektivisch eine digitale Anmeldeoption für die Veranstaltungen geben.

Bücherei als Aufenthaltsraum

Die Bücherei der Zukunft, bezieht sich Julia Barthelmeß auf entsprechende Forscher, werde ein Ort sein, der konsumfrei ist und gleichzeitig informiert und weiterbildet – über alle Generationen hinweg. In Albstadt wird beispielsweise mit der Veranstaltungsreihe „GenerationPlus Digital“ auch speziell für ältere Mitbürger etwas geboten. Erklärt wird im Rahmen dieser Termine etwa der Umgang mit dem Smartphone.

Um die Stadtbücherei Albstadt voranzubringen, schaut sich Julia Barthelmeß auch bei Kollegen in der Region um. „Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden.“ Dinge, die in anderen Büchereien funktionieren, könnten auch in Albstadt umgesetzt werden. Grundsätzlich betont Julia Barthelmeß: „Das Büchereiwesen verändert sich ständig. Langweilig wird es nicht.“ Aber genau das mache auch Freude an der Arbeit. „Wir haben mit den verschiedensten Zielgruppen zu tun, dadurch extrem vielschichtige Begegnungen.“ Mit ihrer Arbeit trage die Bücherei zudem zur Demokratieförderung bei. Nun gibt es jedoch zunächst mit dem Zukunftskonzept viel zu tun.