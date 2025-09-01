Neue Leiterin der Seewald Touristik: Hannah Winz will einiges bewegen

Die 30-jährige Touristikmanagerin aus Enzklösterle will in Seewald neue Wege beschreiten – etwa mit Attraktionen für Wanderer und Hochzeitspaare.

Die Seewald Touristik liegt seit 1. Juli in den Händen von Hannah Winz. Die 30-Jährige hat an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg und dem Partnerunternehmen Touristik Bad Wildbad ein betriebswirtschaftliches Touristikmanagement-Studium mit Schwerpunkt „Destinations- und Kurorte-Management“ absolviert. Sie leitete ab 2020 die Tourist-Information Enzklösterle und war dort nach zweijähriger Elternzeit im ersten Halbjahr 2025 in Teilzeit beschäftigt.

Die Stellenausschreibung der Seewald Touristik passte für Hannah Winz, die in Enzklösterle aufgewachsen ist und dort zusammen mit ihrem Partner und dem zweijährigen Kind lebt. Als Motivation für ihre Bewerbung nennt sie im Gespräch mit unserer Redaktion eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld mit neuen Aufgaben und einem aktuellen Stellenumfang von 60 Prozent.

Der Reiz, bei der Seewald Touristik zu arbeiten, liegt für die Touristikmanagerin in den vielen Möglichkeiten, die bislang nicht umfangreich ausgeschöpft worden seien, so ihr inzwischen gewonnener Eindruck. Sie will vieles aufgreifen und aufgrund guter Voraussetzungen bewegen. Aktuell arbeitet sich Hannah Winz in ihren Aufgabenbereich ein. Dazu gehört auch die Betreuung der noch bis zum Jahresende in ihrem Büro im Erdgeschoss des Rathauses in Besenfeld beheimateten Poststelle, die ab 2026 das Autohaus Weiser mit übernimmt.

An einem Strang mit den örtlichen Gastgebern

Mit einem Tourismuskonzept, das es bislang in Seewald nicht gab, will sie die Basis für Veränderungen schaffen. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Gastgebern soll ausgebaut, alle Akteure – von Vermietern von Ferienwohnungen bis zu Hotels und Gastronomie – sollen bei diesem Gemeinschaftswerk mitgenommen werden. Ein erstes Gastgebertreffen sei bereits geplant.

Darüber hinaus stehen längerfristige Themen rund um Wandern und Radfahren auf ihrer Aktionsliste. Dazu zählen neue Wanderwege, ein oder mehrere zertifizierte Premiumwanderwege und eine bislang fehlende Wanderhütte in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein. Genusswanderungen und das Entdecken sogenannter Hidden Spots, sprich: versteckter Schönheiten rund um Seewald, erwähnt sie in diesem Zusammenhang.

Tourist-Info im Schwarzwald-Stil

Die Steigerung der Qualität für Gäste und Einheimische ist Hannah Winz wichtig. So sei auch eine Imagebroschüre für Seewald denkbar, als wichtiges Instrument, um Emotionen zu transportieren.

Ab Mitte September wird sie nicht nur bei den langfristigen Projekten an zwei Vormittagen von einer Kollegin unterstützt. Im Marketingbereich, so Winz, stehe eine Überarbeitung der Internetseiten für die Gesamtgemeinde an, geplant sei aber auch ein verstärkter Auftritt in den sozialen Medien. Die gedruckten Materialien wie Flyer mit den touristischen Angeboten in Seewald will sie überarbeiten. Gerne will sie auch die Tourist-Info neu konzipieren und eventuell im Schwarzwald-Stil einrichten.

Heiraten in der Natur

Darüber hinaus würde die frischgebackene Eheschließungsstandesbeamtin für Seewald gerne mit Outdoor-Locations die Möglichkeiten fürs Heiraten ausbauen. Aktuell sind Eheschließungen nämlich nur im Rathaus möglich. Ihr Wunsch wäre, die Themen Wasser und Wald für Hochzeitspakete mit möglicher Übernachtung und Kutschfahrten zu kombinieren.