Neue Leiterin der Seewald Touristik: Hannah Winz will einiges bewegen

Die 30-jährige Touristikmanagerin aus Enzklösterle will in Seewald neue Wege beschreiten – etwa mit Attraktionen für Wanderer und Hochzeitspaare.
Die Seewald Touristik liegt seit 1. Juli in den Händen von Hannah Winz. Die 30-Jährige hat an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg und dem Partnerunternehmen Touristik Bad Wildbad ein betriebswirtschaftliches Touristikmanagement-Studium mit Schwerpunkt „Destinations- und Kurorte-Management“ absolviert. Sie leitete ab 2020 die Tourist-Information Enzklösterle und war dort nach zweijähriger Elternzeit im ersten Halbjahr 2025 in Teilzeit beschäftigt.