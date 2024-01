1 Julia Fenstermacher leitet seit September 2023 die Lahrer Mediathek. Foto: Köhler

Julia Fenstermacher ist die neue Leiterin der Lahrer Mediathek. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert sie ihre Ziele und warum sie selbst so gerne liest.









Wer gerne schmökert, sei es Kriminalgeschichten, Fantasy-Romane, Biografien oder Sachbücher zur Weiterbildung, wird in der Lahrer Mediathek in der Kaiserstraße fündig. 15 Jahre lang war Birgit König deren Gesicht, bis sie ihren Posten im vergangenen Jahr an Julia Fenstermacher weitergab.