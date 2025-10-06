Neue LED-Beleuchtung: Bad Dürrheimer Realschule spart künftig Energie und Kosten

Die neue LED-Beleuchtung in der Realschule am Salinensee stellt einen großen Mehrwert dar. Damit leistet die Schule künftig auch einen Beitrag zum Klimaschutz.

Im Altbau der Realschule am Salinensee wurden Sanierungsarbeiten zur Erneuerung der Beleuchtung durchgeführt. Als Lernort, der Bildung und Verantwortung für die Zukunft miteinander verbindet, trage die Realschule durch eine effizientere LED-Beleuchtung nun auch sichtbar und modern zum Klimaschutz bei, schreibt die Stadtverwaltung Bad Dürrheim in einer Mitteilung.

Schulleiterin Stephanie Martin betont die Bedeutung der Maßnahme: „Mit der neuen Beleuchtung sparen wir nicht nur Energie und Kosten, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Für uns ist das ein wichtiges Signal an unsere Schülerinnen und Schüler: Nachhaltigkeit beginnt im Alltag – und jeder kann etwas dazu beitragen.“

Die Unterrichts- und Verwaltungsräume sowie Flure und Treppenhäuser im Altbau wurden mit neuen Deckenplatten und klimafreundlicher LED-Beleuchtung ausgestattet. Hier wurde eine Rasterdecke mittels Schienensystem angebracht. In regelmäßigen Abständen sind statt den Deckenplatten quadratische LED-Paneele eingelassen.

Licht schaltet sich automatisch aus

In einigen Räumen, zum Beispiel dem Lehrerzimmer oder dem Rektorat, sei bereits ein Schienensystem vorhanden gewesen, bei dem die ursprünglichen, dunklen Holzlatten durch die neuen, weißen Platten und Beleuchtung ausgetauscht wurden, schreibt die Stadtverwaltung.

Die Licht-Elemente passen ihre Helligkeit automatisch an das jeweilige Umgebungslicht an und sind bei Bedarf auch manuell dimmbar. Bewegungs- und Präsenzmelder sorgen dafür, dass das Licht automatisch nach fünf Minuten ausgeschalten wird und somit auf lange Sicht Energie und CO₂-Emissionen einspart.

„Aus haustechnischer Sicht ist es von großem Vorteil, dass nun die Umstellung auf LED erfolgt ist, da die neuen Lampen wesentlich wartungsärmer und viel langlebiger sind“, berichtet Thomas Köhl, Hausmeister der Realschule, der die Sanierungsarbeiten begleitet hat.

Die neuen Deckenelemente dienen durch das spezielle Dämmungsmaterial auch als Schallschutz, was sich positiv auf die Raumqualität und Akustik in der Schule auswirkt.

Energieverbrauch wird stark reduziert

Projektleiter der Stadt, Simon Seyerle, zieht zufrieden Bilanz: ,,Durch die Umstellung auf LED ist es uns gelungen, den Energieverbrauch stark zu reduzieren und somit Kosten deutlich zu senken. Gleichzeitig werten wir die Schule in deren täglicher Nutzung sowohl technisch als auch optisch um ein Vielfaches auf.“

Der Austausch der alten Leuchtmittel wird durch die Klimaschutzinitiative des Bundes mit einer Summe von 34 057 Euro gefördert.