Neue LED-Beleuchtung: Bad Dürrheimer Realschule spart künftig Energie und Kosten

Die neue LED-Beleuchtung in der Realschule am Salinensee stellt einen großen Mehrwert dar. Damit leistet die Schule künftig auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
Im Altbau der Realschule am Salinensee wurden Sanierungsarbeiten zur Erneuerung der Beleuchtung durchgeführt. Als Lernort, der Bildung und Verantwortung für die Zukunft miteinander verbindet, trage die Realschule durch eine effizientere LED-Beleuchtung nun auch sichtbar und modern zum Klimaschutz bei, schreibt die Stadtverwaltung Bad Dürrheim in einer Mitteilung.