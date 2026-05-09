Neue Landesregierung: Andreas Jung wird Kultusminister im Südwesten

Er ist die große Überraschung unter den neuen CDU-Ministern: Der Bundespolitiker Andreas Jung übernimmt das Kultusministerium und steht damit einem der wichtigsten Ministerien vor.
Der CDU-Klimapolitiker Andreas Jung wird neuer Kultusminister in Baden-Württemberg. Das erfuhr die dpa aus Parteikreisen. Der 50-Jährige lebt am Bodensee und gilt als profiliertester Klimapolitiker der CDU im Bundestag. Er sitzt seit 2005 im Parlament, seit 2016 führt er die Landesgruppe der CDU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg an.