1 Anzhelika Kovalenko (von links), Pirmin Styrnol und Martha Kovalenko vom Verein Gemeinsam Europa freuen sich mit Vorstandsvorsitzenden Peter Rottenecker und Marketingleiter Dieter Leidinger von der Lahrer Volksbank über das neue Lager. Foto: Kapitel-Stietzel

Der Lahrer Verein Gemeinsam Europa bringt seit Kriegsbeginn Hilfsgüter in die Ukraine. Nun steht den Helfern ein neues Lager auf dem Post-Areal zur Verfügung. Es ist dreimal so groß wie ihr bisheriges.









Dass sich etwas auf dem Post-Areal in der Lotzbeckstraße tut, zeigt sich nicht nur an den großen Bannern der Initiative „Lahr Hilft“, die deutlich sichtbar am Eingang zu den Parkplätzen und der Lagerhalle hängen: Im Inneren der Halle türmen sich die Pakete. Allerdings nicht mit Postsendungen, sondern mit Hilfsgütern wie Verbandsmaterial, Spritzen oder OP-Masken. Der Lahrer Verein Gemeinsam Europa, der aus der mit dem Bürgerpreis ausgezeichneten Initiative Lahr hilft hervorgegangen ist, hat hier sein neues Lager. Hier sammeln die Helfer – wie auch schon in der vorherigen Annahmestelle in der Breisgaustraße – private Spenden für die Ukraine und bringen Hilfsgüter in das Land auf den Weg.