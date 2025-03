Fahrradsaison beginnt: Zollernalbkreis fördert Lademöglichkeiten für E-Bikes

Im Fokus stünden sichere und komfortable Abstell- und Lademöglichkeiten für Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs an den Dienststellen des Landratsamtes sowie an den Kreisschulen. „Dadurch wollen wir Mitarbeitende, Lehrkräfte, Schüler und Besucher ermuntern, für Alltagswege vermehrt Zweiräder zu nutzen und damit umwelt- und klimafreundlich unterwegs zu sein“, erklärt Catharina Pawlowskij, Dezernentin für Verkehr und Kreisimmobilien.

Ein Beispiel für einen Mobilitätshub, an dem unterschiedliche Verkehrsmittel und Serviceangebote vernetzt sind, findet sich am Landratsamt in Balingen: Dort ging 2024 der ChargerCube in Betrieb. Ausgestattet mit acht Schnellladestationen und Adaptern für fast alle gängigen Hersteller, können E-Bikes und Pedelecs dort kostenlos und rund um die Uhr mit Photovoltaikstrom aufgeladen werden. Neu hinzugekommen ist eine Radservice-Station, an der kleinere Reparaturen durchgeführt werden können.

Lesen Sie auch

Anschlüsse in Hechingen

Fahrradabstellanlagen finden sich ebenso an anderen Dienststellen: Diejenige am Zentrum am Fürstengarten in Hechingen bietet Platz für 36 Velos, dazu kommen abschließbare Boxen, Ladeanschlüsse für E-Bikes und Pedelecs. Zum Start der Fahrradsaison wird eine Radservice-Station angebracht; fünf dieser Do-it-yourself-Reparaturwerkstätten bezuschusst das Land über die Initiative RadKultur.

Sogar mit Überdachung

Eine weitere moderne Radabstellanlage mit Überdachung befindet sich am Verwaltungsgebäude Geißbühlstraße 48 in Meßstetten: 18 Zweiräder können dort sicher geparkt werden. Weitere Radabstellmöglichkeiten entstehen an den Kreisschulen. Möglich macht dies eine Förderung aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.

Bereits begonnen haben die Arbeiten am Berufsschulzentrum in Albstadt. Dort installiert werden eine öffentlich zugängliche Abstellanlage für 16 Fahrräder samt Radservice-Station. Weitere 24 Abstellplätze für Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs werden in der Tiefgarage unterhalb des neuen Anbaus fertiggestellt. Zudem gibt’s am Berufsschulzentrum Albstadt eine öffentlich zugängliche Ladesäule für E-Fahrzeuge. An der Weiherschule in Hechingen beginnen die Arbeiten zur Erstellung einer neuen Abstellanlage für zehn Fahrräder in den nächsten Wochen.

56 Räder passen rein

Drei Abstellanlagen für 56 Räder samt Service-Stationen werden an den beiden Standorten des Berufsschulzentrums Balingen errichtet. Bereits vorhanden ist ein Ladeschrank zum Aufladen von E-Bike- und Pedelec-Akkus.

Am Berufsschulzentrum in Hechingen wird eine Abstellanlage installiert, weitere Plätze für Zweiräder mit Lademöglichkeiten stehen in der Tiefgarage des Neubaus am Standort Am Schlossberg bereit.

Nach Fertigstellung des Neubaus und der Außenanlage soll am Berufsschulzentrum Hechingen eine öffentlich zugängliche Abstellanlage mit Radservice-Station umgesetzt werden.