Neue Kriminalstatistik: Wie sich die Zahl der Straftaten im Kreis Freudenstadt entwickelt hat

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat die Kriminalstatistik für 2025 veröffentlicht. Die Zahlen im Kreis Freudenstadt sind erfreulich. Bei den Straftätern gibt es eine Auffälligkeit.
Das Polizeipräsidium Pforzheim hat gute Nachrichten zu verkünden: In der Polizeilichen Kriminalstatistik ist das Präsidium als das sicherste der 13 Präsidien in Baden-Württemberg aufgeführt. Mit 3543 Straftaten pro 100 000 Einwohner (Häufigkeitszahl) liegen der Stadtkreis Pforzheim, der Enzkreis sowie die Kreise Calw und Freudenstadt unter dem Landesschnitt von 4902.