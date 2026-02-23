Neue Kriminalstatistik: Wie sich die Zahl der Straftaten im Kreis Freudenstadt entwickelt hat

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat die Kriminalstatistik für 2025 veröffentlicht. Die Zahlen im Kreis Freudenstadt sind erfreulich. Bei den Straftätern gibt es eine Auffälligkeit.

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat gute Nachrichten zu verkünden: In der Polizeilichen Kriminalstatistik ist das Präsidium als das sicherste der 13 Präsidien in Baden-Württemberg aufgeführt. Mit 3543 Straftaten pro 100 000 Einwohner (Häufigkeitszahl) liegen der Stadtkreis Pforzheim, der Enzkreis sowie die Kreise Calw und Freudenstadt unter dem Landesschnitt von 4902.

Insgesamt verzeichnete die Polizei 21 893 Delikte, knapp 3000 weniger als in den beiden Jahren davor. „Auch wenn es viele Faktoren gibt, die auf die Kriminalitätsentwicklung einwirken – diese Zahlen zeigen vor allem eines: Unsere Kollegen in den Revieren, bei der Kriminalpolizei und der Prävention haben im letzten Jahr einen großartigen Job gemacht“, sagt Polizeipräsident Christian Dettweiler.

Wie sehen die Zahlen nun im Landkreis Freudenstadt aus? Mit 3186 Straftaten pro 100 000 Einwohner landet der Kreis von 35 Landkreisen auf dem siebten Platz – im Vorjahr war es noch der neunte Platz. Zum Vergleich: Der Kreis Calw ist mit einer Häufigkeitszahl von 3042 von Platz drei auf Platz sechs gerutscht.

Keine Morde in 2025 zu verzeichnen

Die Zahl der Straftaten auf die gesamten Einwohner gerechnet liegt mit 3885 etwas höher, aber immer noch unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre. 2024 waren es etwa 4180 Straftaten. Knapp 67 Prozent der Fälle konnte die Polizei aufklären – ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zu 2024.

Erfreulich ist: Es gab nur wenige schwere Gewalttaten im Kreis Freudenstadt. Für 2025 hat die Polizei keinen Mordfall verzeichnet – 2024 waren es noch zwei – und beim Totschlag sind die Zahlen zwar gestiegen, aber mit vier Fällen dennoch auf einem niedrigen Niveau. Alle Fälle konnten aufgeklärt werden.

Rückgang auch bei sexuellen Straftaten

Auch die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie sie die Polizei in der Liste führt, sind leicht rückläufig. Hier verzeichnete die Polizei 2025 149 Fälle (2024: 154). Die Fälle von sexuellem Missbrauch sind insgesamt um 40 Prozent gesunken – dort waren es 21 Fälle. In 16 davon ging es konkret um Kindesmissbrauch. Auch hier sind die Zahlen um knapp 30 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote liegt bei 93 Prozent, ein leichter Anstieg.

Geringe Aufklärungsquote bei Diebstahl

Den größten Anteil machen die Sonstigen Straftatbestände aus, Beleidigungen und Sachbeschädigungen etwa, mit 1067 Fällen. Auch hier sind die Zahlen rückläufig, um 13 Prozent bei den Sachbeschädigungen zum Beispiel. Hier kann die Polizei laut Statistik aber nur eine niedrige Aufklärungsquote vorweisen – nur 21,9 Prozent der Sachbeschädigungen wurden aufgeklärt.

Ebenso schwer tut sich die Polizei bei der Aufklärung von Diebstählen. Von den 967 Fällen konnte sie weniger als die Hälfte aufklären – nur 42,3 Prozent. Bei besonders schwerem Diebstahl ist die Aufklärung noch schwieriger – acht Kraftfahrzeuge wurden 2025 gestohlen, keiner der Fälle wurde aufgeklärt.

Viele Jugendliche als Tatverdächtige gelistet

Insgesamt hat die Polizei 2058 Tatverdächtige aufgeführt, drei Viertel davon sind Männer. Knapp 37 Prozent sind nichtdeutsche Tatverdächtige. Auffällig: Fast 20 Prozent aller Tatverdächtigen sind 21 Jahre oder jünger. Zunächst keine Besonderheit, da der Kreis Calw und Pforzheim ähnliche Zahlen vorzuweisen haben. Dort sinken die Zahlen bei den jungen Straftätern.

Im Kreis Freudenstadt jedoch gibt es einen Anstieg um etwa drei Prozent, oder 400 Straftätern. Bei den Heranwachsenden ist der Anstieg nochmals deutlich stärker. Hier steigt die Zahl der Straftäter um fast 50 Prozent, von 101 auf 149.