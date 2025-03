Neue Kreisstraße Ringsheim-Lahr: Landratsamt hält trotz schlechter Kunde aus Freiburg am Zeitplan fest

Landratsamt hält trotz schlechter Kunde aus Freiburg am Zeitplan fest

1 Hier am Sulzer Kreuz soll der erste Abschnitt der neue Kreisstraße einmal enden. Laut Kreis steht der Anschluss im Jahr 2028. Foto: Bender

Keine guten Neuigkeiten für die neue Kreisstraße Ringsheim-Lahr: Ein Planfeststellungsverfahren, das der Kreis aus Angst vor Verzögerungen vermeiden wollte, ist nun doch nötig. Am Zeitplan hält man dennoch fest.









Eigentlich sollte es in diesem Jahr losgehen, so lautet zumindest der Wunsch von Kommunen und Kreis. Doch nun die neue Trasse von Ringsheim nach Lahr vor dem Spatenstich eine weitere Hürde überspringen. Anders als erhofft ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung und damit ein Planfeststellungsverfahren nötig. Die Kreisverwaltung informierte am Dienstagmittag im Umwelt- und Technik-Ausschuss des Kreistags darüber, dass das Regierungspräsidium nach Sichtung der Planunterlagen für die B 3-Umfahrung eine entsprechende Prüfung veranlasst hat.