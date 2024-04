1 Der Orschweierer Kreisverkehr auf der L103 – hier kurz nach der Fertigstellung 2018 – entschäft seit Jahren die Verkehrslage am Autobahnzubringer. Laut Gutachtern soll dieser nach dem Bau der Kreisstraße allerdings nicht mehr ausreichen, weshalb er druch eine Ampelanlage ersetzt werden soll. Für den Orschweierer Ortschaftsrat unverständlich. Foto: Hiller

Zwar möchte die Stadt Mahlberg die B 3-Umfahrung unterstützen, doch im Ortschaftsrat Orschweier wurden kritische Stimmen laut. Besonders die Kostenverteilung und der Umbau der bestehenden Infrastruktur sind dem Gremium ein Dorn im Auge.









Das Thema war am Dienstag im Ortschaftsrat Orschweier aufgeschlagen, da noch in diesem Monat Bürgermeister Dietmar Benz die sogenannte Planungs- und Baudurchführungsvereinbarung unterzeichnen muss. In ihr wird eine Grobplanung der Kreisstraße sowie die Kostenübernahme durch Kreis und angrenzende Gemeinden geregelt.