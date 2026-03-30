Neue Kooperationen geplant: So stellt sich der TuS Mahlberg für die Zukunft auf

Nachdem sich der Verein personellen Herausforderungen stellen musste, geht es bei den Sportlern wieder bergauf. Die Fußballer streben eine Zusammenarbeit mit dem SC Orschweier an.
Der Turn- und Sportvereins Mahlberg (TuS) hat eine turbulente Zeit hinter sich: Erst im November 2025 hatte man sich eine neue Vorstandsstruktur mit vielen Arbeitsteams verpasst, um damit Führungsprobleme besser lösen zu können. Das ist in den ersten fünf Monaten der neuen Amtszeit schon blendend gelungen, berichtete Christian Probst als Vorsitzender Verwaltung.