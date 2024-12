EGT Energy Solutions GmbH und Buderus feierten kürzlich den Beginn einer zukunftsweisenden Partnerschaft. Die beiden Unternehmen haben den Grundstein für ihre Zusammenarbeit im Bereich neue Energien gelegt und bieten nun gemeinsam kompakte Beratungen und Lösungen, auch für Wärmepumpen in Verbindung mit Photovoltaikanlagen an.

Das geht aus einer Pressemitteilung der EGT hervor. Als energieeffiziente und klimafreundliche Lösung stehe die Wärmepumpe heute für Versorgungssicherheit und Klimaschutz und habe sich zu einer wichtigen Komponente in der Strategie zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes und zur Förderung nachhaltiger Energielösungen entwickelt. Förderprogramme und gesetzliche Anreize verleihen dem Umstieg zusätzliche Attraktivität.

Ein Experte auf dem Gebiet ist die Firma Buderus. Kürzlich stand das Buderus-Info-Mobil vor dem EGT-Gebäude in St. Georgen, um auf den Start der neuen Kooperation hinzuweisen. Die EGT Energie Solutions GmbH mit ihrer integrierten Energieberatung bietet seit langem Kompaktlösungen in den Bereichen Photovoltaik, Speicherlösungen und E-Mobilität.

Wärmepumpe elektrifiziert Heizen

Ihr Fachpersonal installiert auch selbst oder in Kooperation mit Experten, wie dem Partner für das Gebiet Hochschwarzwald, der Bächle GmbH, Heizungsanlagen. „Buderus zeichnet sich durch umfangreiche Erfahrungen mit Wärmepumpen aus, die aus einer zukunftsfähigen Energieplanung nicht mehr wegzudenken sind“, so Fabian Ringwand, Geschäftsführer der EGT Energy Solutions.

„Wärmepumpen verringern die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und sind besonders effektiv in Kombination mit Photovoltaikanlagen – unserem Spezialgebiet.“ Mit der Wärmepumpe wird das Heizen elektrifiziert.

„Durch unsere Zusammenarbeit erweitern wir unsere Komplettberatung und sind in der Lage, Lösungen anzubieten, die Energieverbrauch und Kosten weiter senken“, erklärt Ringwald. In Zeiten der zunehmenden Komplexität des Energiemarktes gewinnen starke regionale Kooperationen immer mehr an Bedeutung. In Zukunft wollen die Partner verstärkt mit heimischen Handwerksbetrieben zusammenarbeiten. Nur indem man zusammenrücke, könne die Energiewende gelingen, sind sich die Verantwortlichen einig.