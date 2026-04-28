Neue Kooperation im Markgräflerland: Weinbau auf tragfähige Basis stellen

Die Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen erweitern durch eine Kooperation mit der Winzergenossenschaft Zeutern im Kraichgau ihr Portfolio.

Der Strukturwandel in der Weinbranche geht weiter. Ein sich veränderndes Konsumverhalten und rückläufiger Weinkonsum haben Veränderungen zur Folge. „All unsere Schritte sind auf Effizienz und die Schaffung wirtschaftlich tragfähiger Strukturen ausgerichtet“, sagt Hagen Rüdlin im Gespräch mit unserer Zeitung zu der angestrebten Zusammenarbeit mit der WG Zeutern.

Er ist geschäftsführender Vorstand der Markgräfler Winzer als zweitgrößter Weinbaubetrieb in Baden. Deren Winzer haben bislang die Trauben ihrer 93 Hektar großen Rebfläche vollumfänglich zur WG „Winzer von Baden“ in Wiesloch geliefert. Vom künftigen Weinjahrgang 2026 an werden die Trauben zwar weiterhin in Zeutern angenommen, jedoch wird dann der vergorene Most von der Genossenschaft Markgräfler Winzer verarbeitet und ausgebaut.

Der Verwaltungsrat der „Winzer von Baden“ hat dem vorzeitigen Ausscheiden der ehrenamtlich geführten WG Zeutern als vollabliefernde Genossenschaft zugestimmt und damit den Weg für eine enge Kooperation mit den Markgräfler Winzern in Efringen-Kirchen frei gemacht. Eine Fusion ist aber laut Rüdlin derzeit kein Thema. Die Rebfläche der Markgräfler Winzer wächst durch diese Zusammenarbeit mit der WG Zeutern auf rund 1200 Hektar.

Für den Efringen-Kirchener Chef der größten Winzergenossenschaft im Markgräflerland ist unstrittig, dass in der heutigen schwierigen Zeit mit rückläufigem Weinkonsum zukunftsweisende sowie effiziente und damit kostengünstige Strukturen geschaffen werden müssen. Dabei dürfe eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Betrieben kein Tabuthema mehr sein.

„Dort, wo es Sinn macht, müssen Synergien genutzt werden, um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können“, betont Hagen Rüdlin, der in dem Zusammenhang Vorstand und Aufsichtsrat der Markgräfler Winzer eine klare Strategie und klare Ausrichtung attestiert. Personell hat die Kooperation keine Auswirkungen auf die Efringen-Kirchener Genossenschaft.

„Bestehende Verbindungen ausbauen“

„Ziel ist es, bestehende Verbindungen auszubauen, die Verarbeitung effizient zu organisieren und den Weinbau im Kraichgau auf eine tragfähige Basis für die Zukunft zu stellen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Genossenschaften Markgräfler Winzer und Winzer von Baden.

Seit der Fusion der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim zur Markgräfler Winzer eG gibt es Verbindungen der Efringen-Kirchener Genossenschaft mit der WG Zeutern. Im vergangenen Jahr sind nämlich die Kraichgauer Flächen des Standorts Weingarten in die neue Struktur übergegangen. Weingartener Trauben (die WG Weingarten gehörte vormals zur WG Schliengen und inzwischen zu den Markgräfler Winzern) nahm die WG Zeutern erstmals im vergangenen Jahr an. Das war ein erster Schritt der Zusammenarbeit.

„Der badische Weinbau braucht Strukturen, die handlungsfähig sind und tragfähig bleiben. Mit Zeutern gewinnen wir Effizienz in wichtigen Produktionsbereichen und stärken damit unsere gemeinsame operative Basis“, betont Hagen Rüdlin.

Und sein Kollege in Wiesloch, Matthias Göhring, der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Winzer von Baden eG, stellt fest: „Der Weinbau im Kraichgau und an der Badischen Bergstraße braucht Strukturen, die auch morgen noch tragen.

Mögliche Synergien werden ausgelotet

Entscheidend ist, dass diese strukturellen Schritte geordnet, verantwortungsvoll und im Sinne der Winzerinnen und Winzer umgesetzt werden. Mit der Markgräfler Winzer eG wissen wir einen verlässlichen und leistungsfähigen Partner an unserer Seite, der das genauso sieht.“ Ob es nun weitere Synergien mit der Winzer von Baden eG gibt, um Produktions- und Vertriebskosten bündeln und damit senken zu können, soll in den nächsten Monaten eruiert werden.

Genossenschaft in Wiesloch ist offen für Gespräche

Die in Wiesloch beheimatete Genossenschaft ist jedenfalls offen für Gespräche über eine verstärkte Zusammenarbeit. Im Blickpunkt stehen dabei laut Mitteilung „Vertriebsaufgaben im Lebensmitteleinzelhandel sowie gemeinsame Perspektiven in Beschaffung und Produktion, um bestehende Strukturen der Winzer von Baden eG am Standort Wiesloch zu stärken“.

Und die Markgräfler Winzer wiederum würden durch die Kooperation ihr Angebot um einen sehr guten badischen Rebsortenspiegel stärken, sind sich beide einig.