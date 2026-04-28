Neue Kooperation im Markgräflerland: Weinbau auf tragfähige Basis stellen

Die Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen erweitern durch eine Kooperation mit der Winzergenossenschaft Zeutern im Kraichgau ihr Portfolio.
Der Strukturwandel in der Weinbranche geht weiter. Ein sich veränderndes Konsumverhalten und rückläufiger Weinkonsum haben Veränderungen zur Folge. „All unsere Schritte sind auf Effizienz und die Schaffung wirtschaftlich tragfähiger Strukturen ausgerichtet“, sagt Hagen Rüdlin im Gespräch mit unserer Zeitung zu der angestrebten Zusammenarbeit mit der WG Zeutern.