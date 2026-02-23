Neue Kooperation: Das planen die Kulturinitiative und die Black Forest Power Women für 2026

Das Programm in der Villa Jamm im Lahrer Stadtpark wird breiter. Die beiden Vereine arbeiten zusammen und laden zu Angeboten von Anfang März bis Ende September.
Evgeniya Scherer und Hermann Feist stellten die neue Kooperation in der Villa vor. Die Black Forest Power Women haben für die Zeit vom 8. März bis Ende April Workshops und eine Ausstellung in den zwei Geschossen der Villa geplant (wir berichteten). Damit beginnt die Kultursaison im Stadtpark in diesem Jahr zwei Monate früher als gewohnt. Nach den Angeboten der Black Forest Power Women geht’s mit Workshops und Konzerten der Kulturinitiative Villa Jamm weiter. So wird das Gebäude, das früher das Museum der Stadt beherbergte, ein halbes Jahr bespielt.