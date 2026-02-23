Neue Kooperation: Das planen die Kulturinitiative und die Black Forest Power Women für 2026

Das Programm in der Villa Jamm im Lahrer Stadtpark wird breiter. Die beiden Vereine arbeiten zusammen und laden zu Angeboten von Anfang März bis Ende September.

Evgeniya Scherer und Hermann Feist stellten die neue Kooperation in der Villa vor. Die Black Forest Power Women haben für die Zeit vom 8. März bis Ende April Workshops und eine Ausstellung in den zwei Geschossen der Villa geplant (wir berichteten). Damit beginnt die Kultursaison im Stadtpark in diesem Jahr zwei Monate früher als gewohnt. Nach den Angeboten der Black Forest Power Women geht’s mit Workshops und Konzerten der Kulturinitiative Villa Jamm weiter. So wird das Gebäude, das früher das Museum der Stadt beherbergte, ein halbes Jahr bespielt.

Feist zitierte bei der Vorstellung der neuen Kooperation den Historiker Walter Caroli, der in „150 Jahre Stadtpark in Lahr“ einen solchen Wunsch geäußert hatte. Sinngemäß: Welche endgültige Bestimmung könnte die Villa bekommen, die Christian Wilhelm Jamm mitsamt dem Garten der Stadt vermacht hat?

Damit alles klappt, braucht es viele Engagierte

Einig waren sich beide Vorsitzenden, dass mit diesen Angeboten eine Barriere, die Kulturveranstaltungen generell haben, wegfalle. Wenn die Villa von März bis September zu festen Zeiten geöffnet habe, würden viele Besucher, die den Stadtpark nutzen, auch zu Ausstellungen, Konzerten oder Workshops kommen. Damit würden Menschen angesprochen, die im Normalfall weniger an Kultur interessiert seien oder sich das schlicht nicht leisten könnten.

Ein wichtiger Vorteil ist, dass alle Veranstaltungen im Verlauf dieser sechs Monate keinen eigenen Eintritt kosten. Besucher, die im Park sind, können einfach vorbeischauen. Scherer ergänzt aber, dass bei den Veranstaltungen von März bis April eine Online-Anmeldung erwünscht sei. Sollten Besucher des Parks spontan Interesse zeigen, wäre das allerdings möglich. Die Ausnahme seien lediglich ausgebuchte Workshops.

Eine wichtige Änderung wird es bei den Veranstaltungen von Mai bis September geben. Als fester Termin ist stets der Sonntag ab 11.15 Uhr im Foyer des Obergeschosses eingeplant. Hier werden dann Matineen angeboten. Zur Eröffnung am 17. Mai ist ein Konzert mit Alexandru Hergane geplant, der den neuen Konzertflügel einweihen wird (siehe Info).

Was für das Angebot an Engagement bei beiden Vereinen notwendig ist, erklärten beide an einem Beispiel. Im vergangenen Jahr hat die Kulturinitiative in den vier Monaten rund 5000 Besucher in der Villa Jamm erfasst. Dafür notwendig waren Ehrenamtliche, die sich die Mühe gemacht haben, am Eingang neben vielen anderen Aufgaben eine Strichliste zu führen. Während der Workshops sind Mitglieder der Vereine unter anderem als Aufsichten notwendig. Die „Powerfrauen“ benötigen in den zwei Monaten an jedem Tag, an dem die Villa Jamm für Besucher geöffnet ist, insgesamt drei Engagierte, die als Aufsichten im Haus unterwegs sind. Und das sei nur ein geringer Teil des notwendigen Engagements für das, was beide Vereine hier auf die Beine gestellt haben.

Das Angebot der Black Forest Power Women findet sich auf www.blackforestpowerwomen.de. Dort gibt es auch die E-Mail-Adressen, über die sich interessierte Besucher anmelden können. Die Veranstaltungen der Kulturinitiative werden auf der Webseite www.kulturinitiativevillajamm.de in Kürze vorgestellt.

Der Flügel

Der kleine Konzertflügel im Foyer im Obergeschoss der Villa Jamm ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Kulturprogramms. Derzeit fehlt allerdings das gesamte Innenleben, das von einem Klavierbauer restauriert wird. Debra C. Schröter von den Black Forest Power Women gestaltet derweil das Äußere des Instruments neu. Die grüne Farbe soll dabei den Park und den Grünspan der Kupferbestandteile der Villa Jamm symbolisieren. Blau und Gold, die sie ebenfalls verwendet, gehören zu den Farben von Frühling, Sommer und Herbst.