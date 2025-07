In einem Schwimmbad in Lörrach sind nur noch enge Badehosen erlaubt. Weite Shorts sind tabu. Wir haben auf Social Media gefragt, ob unsere Follower die knappen Hosen tragen würden.

In Frankreich ist es in vielen öffentlichen Schwimmbädern üblich, dass Männer eng anliegende Badehosen tragen, während weite Badeshorts oft nicht erlaubt sind. Auch ein Schwimmbad in Lörrach setzt dieses Verbot seit kurzem konsequent durch.

Die neue Regelung stößt auf gemischte Reaktionen. Wir wollten wissen, wie die Menschen aus der Region darüber denken – und haben auf Instagram und WhatsApp eine Umfrage gestartet. Die Frage: „Würden Sie enge Badehosen tragen?“

So haben die Nutzer auf Social Media abgestimmt

Insgesamt haben mehr als tausend Nutzer teilgenommen, mit ihrer Meinung über enge Badehosen sind sich die meisten einig: 57,99 Prozent sagten „Nein, ich möchte mir das nicht vorschreiben lassen.“ Weitere 22,27 Prozent erklären: „Nein, da fühle ich mich unwohl.“

Nur eine Minderheit zeigt sich offen gegenüber der engen Badebekleidung: 11,62 Prozent der Nutzer gaben an: Ja, sie würden – wenn sie müssten – im Schwimmbad in eine enge Badehose schlüpfen. Lediglich 8,13 tragen ohnehin schon enge Badehosen.

Die neue Regelung sorgt also für Diskussionen, insbesondere unter denen, die sich in engen Badehosen unwohl fühlen oder die Entscheidung als bevormundend empfinden.

Auch in den Kommentaren unter unserem Posting auf Instagram drücken einige Nutzer ihr Unverständnis zur neuen Regelung aus: „Kann mir jemand erklären, was das bringen soll bitte?“ fragt ein Kommentator. Ein anderer schreibt: „Solange man etwas an hat, ist doch sowas echt egal.“

Ob das auch für UV-Shirts bei Kindern gelte, fragt eine weitere Nutzerin auf Instagram. Schließlich schützt Kleidung auch vor schädlicher Sonneneinstrahlung. Ein anderer Nutzer kritisiert: „Jetzt darf man nicht mehr mit T-Shirt in Wasser, wenn man Sonnenbrand hat.“

Eine Nutzerin ist der Meinung: „Männer in engen Badehosen oder Badeshorts gehen mal gar nicht.“ Ein anderer hat eine weitere Idee rund um die Badehosen-Thematik: „Man sollte ohne Badebekleidung baden, dann wäre das Problem gelöst.“

Warum gibt es das Verbot?

Die Regelung hat ihren Ursprung in hygienischen Bedenken, da eng anliegende Badehosen als sauberer und weniger schmutzanfällig gelten. In vielen Fällen werden Badeshorts auch außerhalb des Schwimmbads getragen, etwa im Park oder auf dem Weg dorthin. Zudem tragen viele Männer unter weiten Badehosen ihre Unterwäsche im Wasser – das soll unter eng anliegenden Speedos nicht mehr möglich sein.