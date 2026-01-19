Neue Kita-Leitung in Weilen: „Nicht alles über den Haufen werfen“

Weilen hat mit Madleen Holländer-Weinmann eine neue Kindergartenleitung. Die Grundpfeiler sind gestellt, doch rechtliche Neuerungen fordern die Einrichtung zur Weiterentwicklung auf.
Ich habe als Kind schon gesagt: Ich will in diesem Kindergarten arbeiten – aber ich hätte nicht gedacht, dass ich es wirklich mache – und ich finde es toll“, schaut Madleen Holländer-Weinmann auf ihre Anfänge zurück. Die gebürtige Weilenerin ist seit Mitte November die neue Leiterin des Kindergartens, den sie selbst vor der Schule besucht hat – und auch ihre eigenen zwei Kinder finden dort ihre erste Bildungseinrichtung.