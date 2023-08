Das Ortenau-Klinikum hat sich etwas einfallen lassen, um der Personalnot zu begegnen: Mit einer neuen Kampagne will der Klinikverbund junge Menschen für eine Ausbildung in der Krankenpflege gewinnen – auch eine Party ist Teil des Konzepts.

„Proud to become a nurse – wir feiern Euch, so wie Ihr seid“ – unter diesem Slogan ist kürzlich eine Kampagne für Pflege-Azubis des Klinikums gestartet.

Ziel ist es, junge Menschen für einen Pflegeberuf zu begeistern und Pflege-Azubis in der Ausbildung an das Klinikum zu binden, teilt der Ortenauer Klinikverbund mit.

Bis Ende des Jahres werden regelmäßig Anzeigen veröffentlicht und somit auf die Ausbildungsberufe am Klinikum aufmerksam gemacht.

Acht Pflegebotschafter geben Einblicke in ihr Leben

Im Rahmen der Kampagne wurden acht Azubis fotografisch bei ihrer Arbeit in der Pflege sowie im privaten Umfeld begleitet. Die Bilder sollen die Vielfältigkeit der Pflege und Einzigartigkeit der Azubis zeigen. „Jeder bringt seine Stärken mit in den Beruf und dafür feiern wir unsere Pflege-Azubis. Im Anschluss wurde daraus eine sympathische Anzeigenkampagne – ganz spitz zugeschnitten auf genau die jungen Menschen, die wir für diesen so wichtigen Ausbildungsberuf gewinnen wollen und denen wir versprechen, dass wir sie feiern“, erläutert Dieter Schleier, Leiter der Unternehmenskommunikation.

Alle acht Azubis, die der Kampagne ihr Gesicht geben, stehen auch als Pflege-Botschafter jungen Menschen, die sich für eine Ausbildung in der Pflege interessieren, zur Seite, beantworten Fragen und geben einen Einblick in den Berufsalltag. „Unsere Auszubildenden sind die Mitarbeiter von Morgen. Wir zollen Respekt für ihre Arbeit und sind stolz und dankbar für ihren Mut, bei dieser Kampagne Gesicht zu zeigen und sich als Ansprechpartner für Interessierte zur Verfügung zu stellen. Damit leisten sie einen wichtigen Aspekt in der Gewinnung von Pflege-Azubis“, freut sich Ingrid Fuchs, Patientenfürsprecherin und Schirmherrin der Pflege-Azubi-Kampagne.

Zentraler Höhepunkt der Kampagne war eine Pflege-Azubi-Party in dem Offenburger Club „Etage Eins“. Mitte Juli feierten hier Pflege-Auszubildende, Lehrer der Pflegeschule „Akademie hoch 2“ und Praxisanleiter gemeinsam. „Bei ausgelassener Stimmung wurde gemeinsam getanzt und neue Kontakte geknüpft“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Schüler sollen mit Azubis ins Gespräch kommen

Auch interessierte Schüler hatten hierbei die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und sich über die Ausbildung am Ortenau-Klinikum zu informieren. „Mit der Party schaffen wir Bindung zu unseren Azubis und interessierten Schülern der Region. Von der Kampagne versprechen wir uns, möglichst viele junge Menschen für den wertvollen Pflegeberuf zu motivieren und alle Ausbildungsplätze der Pflegeschule zu vergeben“, erläutert Dieter Schleier.

Eine Übersicht zu den verschiedenen Pflege-Ausbildungen am Ortenau Klinikum und die Anzeigenmotive der Pflege-Botschafter finden sich im Internet auf der Webseite karriere.ortenau-klinikum.de/ausbildung-studium.

Größter Arbeitgeber

Mit nahezu 6000 Mitarbeitern ist das Klinikum größter Arbeitgeber im Kreis. „Deutschlandweit zählen wir zu den 100 größten im Gesundheitsbereich“, heißt es auf dessen Webseite. Anfang 2017 entwickelte das Klinikum eine Strategie zur zukünftigen Struktur des Klinikverbunds. Die „Agenda 2030“ sieht vor, die vormals neun Klinikstandorte bis 2030 an den vier Standorten in Achern, Lahr, Offenburg und Wolfach zusammenzuführen.