Neue Kämmerin in Dunningen Gleich von Anfang an gut ausgelastet

Die gebürtige Trossingerin wuchs in Aldingen auf und legte am Trossinger Gymnasium das Abitur ab. Da sie nach eigenen Worten ein Zahlenmensch ist, gingen ihre Überlegungen zunächst in Richtung Betriebswirtschaft, aber schließlich entschied sie sich für den gehobenen Verwaltungsdienst. Sie schloss das zweijährige Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ab.

Zu dieser Zeit waren Stellen im gehobenen Dienst allerdings rar, so dass sich Dagmar Maier entschloss, zunächst als Verwaltungsangestellte Praxis-Erfahrung zu sammeln. Nach eineinhalb Jahren im Steueramt der Stadt Holzgerlingen, übernahm sie dann die Gemeindekasse in Dunningen. Damit rückte ihr Arbeitsplatz näher an den Wohnort. Schließlich setzte sie ihre berufliche Laufbahn als Leiterin der Stadtkasse in Donaueschingen fort, wechselte dann ins Bauamt der Stadt Villingen-Schwenningen und war dort sozusagen Schnittstelle zwischen Kämmerei und Tiefbau. Im Jahr 2016 ging Dagmar Maier zum Landratsamt Rottweil und wirkte dort maßgeblich an der Umstellung auf die Neue Kommunale Haushaltsrechnung (Doppik) mit. Zwei Jahre später wechselte sie zum Jugend- und Versorgungsamt des Landkreises. Dort war sie mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe, also mit den Leistungen für Heim- und Pflegekinder, die ambulante Familienhilfe und mit der Übernahme von Kindergartenbeiträgen befasst. Schließlich wurde sie auf eine frei werdenden Stelle in Eschbronn aufmerksam gemacht. In dieser Funktion war sie gleichzeitig Stellvertreterin von Raphael Eith.