Neue JVA in Rottweil: Trotz strenger Sicherheitsvorschriften – Rottweiler auf der Gefängnisbaustelle

Die neue Justizvollzugsanstalt Rottweil im„Esch“ zählt zu den größten Baustellen des Landes. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen gab es nun exklusive Einblicke.
Im Gebiet „Esch“ entstehen gerade 18 Gebäude mit 502 Haftplätzen – davon 30 bis 50 barrierefrei – sowie vier Werkstätten, eine Großküche und Ausbildungseinrichtungen. Insgesamt bietet die Anstalt rund 350 Arbeitsplätze im Justizvollzug. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gewährte das Land der Begleitgruppe JVA und dem Gemeinderat nun einen Einblick in die laufenden Arbeiten auf der Großbaustelle.