Neue Initiative: Ostbaar im Wandel- wer rettet die Streuobstwiesen?

Hunderte Obstbäume findet man auf Gemarkung Bad Dürrheim und Umgebung. Zwei engagierte Unterbaldinger wollen diese erhalten, Wissen weitergeben und Menschen zusammenbringen.
„Streuobstbestände sind eine einzigartige, historisch entstandene Form des extensiven Obstbaus“ – so beschreibt zum Beispiel die Landesanstalt für Umwelt, was auch auf der Ostbaar und anderen Teilen der Region über lange Zeit hinweg eine bedeutende Rolle spielte. Für Aron Huber und Stefan Müller aus Unterbaldingen steht fest: Obstbäume, die mit das Landschaftsbild prägen, gilt es zu erhalten und das Bewusstsein zu schärfen, dass es sinnvoll ist, die Bestände zu pflegen und zu fördern. „Uns geht es um die Wertschätzung für die Streuobstwiesen“, lautet ihr Credo.