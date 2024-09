Neue Infos zum Tempolimit: Kompromisslösung für die Höfendorfer Ortseinfahrt

1 Derzeit steht am südwestlichen Ortseingang von Höfendorf aus Richtung Hart ein Tempo-70-Schild. Nun soll es einige Änderungen geben. Foto: Valeria König

Der Verkehr an der Höfendorfer Ortseinfahrt aus Richtung Hart sorgt seit längerer Zeit für Frust bei den Anwohnern. Doch wie in der Gemeinderatssitzung deutlich wurde, sind Lösungen wie Tempo 50 schwer umzusetzen. Nun wurde ein Kompromiss gefunden.









Ruhig und beschaulich sieht sie aus, die Straße am südwestlichen Ortseingang – zumindest solange kein Auto mit 100 oder mehr Stundenkilometern angerauscht kommt. Die Frage, wie man dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung umsetzen kann, war auch Thema bei der Rangendinger Gemeinderatssitzung am Montagabend. „Es besteht in Höfendorf der dringende Wunsch, dass wir am Ortseingang kommend aus Richtung Hart eine Geschwindigkeitsreduzierung veranlassen“, erklärte Hauptamtsleiter Oliver Freiberg den im Gemeindehaus versammelten Räten.