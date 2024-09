So sieht es in der Weigheimer Halle aus

1 Die Mehrzweckhalle in Weigheim stellt nach dem Wasserschaden Anfang Juni alle vor große Herausforderungen. Die Sanierung wird wohl ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen. Foto: Ingrid Kohler

Der Abriss der Weigheimer Mehrzweckhalle ist kein Thema. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass mit einem Jahr Sanierungszeit zu rechnen ist und die Weigheimer dann eine runderneuerte Halle haben.









Das Interesse der Weigheimer Bevölkerung an der ersten öffentlichen Sitzung mit dem neuen Ortsvorsteher Holger Fetzer war so groß, dass dieser die Sitzung kurzerhand in das Feuerwehrgerätehaus verlegen musste, die mehr als 20 Personen hätten im Sitzungssaal des Rathauses keinen Platz gefunden.