1 Eingang des Kreisimpfzentrums. Foto: Erb

Auch das freie Impfen ohne Termin brachte keinen Erfolg: Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Dornstetten bleibt auf der Sonderlieferung von Astrazeneca des Landes Baden-Württemberg sitzen. Jetzt wird dem Kreis Vakzin von Biontech zur Verfügung gestellt, um die Impfquote zu erhöhen.

Kreis Freudenstadt - Darauf wiesen KIZ und Landratsamt am Dienstag hin. An sechs Tagen voriger Woche hatte es das Angebot freier Ersttermine mit Astrazeneca gegeben, "was leider nur sehr zurückhaltend in Anspruch genommen wurde". Deshalb habe sich die Mannschaft des KIZ nun dazu entschlossen, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eine weitere Impfaktion ausschließlich für Einwohner des Landkreises auf die Beine zu stellen. Zur Verfügung gestellt werden vom 7. bis 9. Juli Ersttermine mit Biontech.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Wie bei der vorangegangenen Aktion erhalten die teilnehmenden Städte und Gemeinden eine auf ihre Einwohnerzahl umgerechnete Anzahl von Impfterminen, für die sich Impfwillige ab Mittwoch, 30. Juni, bei ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung melden können. Anmeldeschluss ist am Montag, 5. Juli. Die jeweiligen Ansprechpartner sind ab Mittwoch auf der Internetseite des Landkreises oder der Kommune zu finden. Die Beteiligten bitten die Impfwilligen jedoch darum, diese Ansprechpartner nur zur Terminvereinbarung zu kontaktieren. Für weitere Fragen stehe das Team des KIZ per E-Mail unter impfen@kreis-fds.de zur Verfügung.

Anmeldung ab Mittwoch

Für die Impflinge gelten weiterhin die folgenden Voraussetzungen: Sie müssen im Landkreis Freudenstadt gemeldet sein, der gebuchte Termin ist nicht verschiebbar. Es handelt sich um die Vereinbarung von neuen Erstterminen; Zweittermine können damit zeitlich nicht nach vorne gezogen werden

Die Verantwortlichen weisen außerdem darauf hin, dass Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zwar möglich sind, es hierfür aber keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Daher halte sich das KIZ strikt an die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die diese Möglichkeit lediglich für Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Risiko einräume.

Insgesamt geht es mit den Impfungen aktuell nur sehr langsam voran. Dennoch seien im KIZ Dornstetten mittlerweile 71 774 Impfungen verabreicht worden. 43 784 Frauen und Männer wurden dort erstmals geimpft, 26 942 haben auf die zweite Spritze erhalten. Dazu kommen 1048 Impflinge, die die Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson erhalten haben. Darüber hinaus wurden laut Landratsamt 30 354 Erst- und 21 643 Zweitimpfungen in den 68 Impfpraxen im Landkreis vorgenommen.

Am Montag wurde dem Landratsamt eine neue Infektion mit dem Coronavirus aus Empfingen gemeldet. Neun Menschen wurden zuletzt aus der Isolierung entlassen, aktuell gibt es 17 akute Fälle, acht weniger als tags zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts von Montag 2,5.

Hin und her bei Inzidenz

Nach der neuesten Corona-Verordnung des Landes gelten für die Sieben-Tage-Inzidenz wieder die Zahlen des Landesgesundheitsamts, nachdem zum 23. April mit Inkrafttreten der Bundesnotbremse seien die Zahlen des Robert-Koch-Instituts maßgebend geworden waren, erklärt Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts. Warum jetzt wieder die Zahlen des Landesgesundheitsamts ausschlaggebend sind, kann sich Eisele nicht erklären: "Ich finde nirgends eine Begründung dafür."