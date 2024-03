Clever fahren in VS

1 Stoßstange an Stoßstange stehen Autos auf Parkplätzen, aber kaum in den Parkhäusern in VS. Foto: © Franziska Krause – adobe.stock.com

Es braucht neue Ideen zum Parken, meint unsere Autorin Eva-Maria Huber.









Link kopiert



Autoaffin braucht man nicht zu sein, um nüchtern festzustellen: Ohne Auto wird es auch in Zukunft in VS nicht gehen.