Bereichernd, fantastisch und unbedingt zu wiederholen: Die Meinung der Teilnehmer des ersten „Hackathon“ im Lahrer Stadtmuseum war so einhellig wie positiv. Gestartet am Donnerstagnachmittag ging es allen Teilnehmern darum in den 24 Stunden die bekannten öffentlichen Plätze der Stadt zu erkunden und anschließend an innovativen Ideen zu tüfteln, um ebenjene zu verbessern und attraktiver für alle werden zu lassen.

Insgesamt zehn Teilnehmer fanden sich zu drei Teams zusammen. Einige hatten zuvor noch nie miteinander zusammengesessen. Das Knüpfen neuer Kontakte zeichnete den kreativen Rahmen des „Hackathon“ aus. „Es war ein Testballon“, stellte Museumspädagogin Silke Höllmüller hernach klar. Und der sei ein voller Erfolg gewesen. In Zukunft müsste man zwar an ein paar Stellschrauben drehen, das Potenzial an Kreativität, das stehe für sie fest, werde man aber definitiv erneut durch ähnliche Events ausschöpfen.

Die Stadt der Zukunft sollte grüner werden

Matey Misic (14 Jahre), Schüler aus Freiburg, arbeitete mit seinem Freund Lenny (13) aus Bahlingen an der Neugestaltung des Lahrer Marktplatzes. Ein vorheriger Besuch hatte beide davon überzeugt, dass sich vieles ändern müsste auf dem Weg in eine Stadt der Zukunft. Eine Begrünung des Stadtbildes, um der Sommerhitze besser begegnen zu können, war nur einer der Punkte auf ihrer Liste.

Das Besondere an der am Freitagnachmittag folgenden Präsentation der beiden Schüler: Sie hatten die Plätze der Stadt Lahr virtuell nachgebaut, mitsamt ihren Verbesserungsvorschlägen. Das überzeugte nicht nur das Publikum der Abschlussveranstaltung, sondern auch die fünfköpfige Jury, die aus Mitarbeitern verschiedener Abteilungen der Stadt Lahr bestand.

Die Konzepte einer zweiten kreativen Gruppe, die sich am Donnerstag zusammengefunden hatte, gingen in eine ähnliche Richtung. Dabei zentral: ein mobiles „Pop-up-Café“ in nachhaltiger Holzbauweise für den Rathausplatz.

Ein soziale Ausrichtung müsse im Vordergrund stehen, befand Stadtrat Wilfried Wille, der gemeinsam mit seiner Frau am „Hackathon“ teilnahm. Bezugspunkte, die allen offen stehen, sollten im Stadtbild ausgebaut werden. Expertise für die teilweise herausfordernden Baukonzepte der drei Arbeitsgruppen brachte Architektin Nadine Schönberger in die „kreative Basis“ im Stadtmuseum.

In der ehemaligen Tonofenfabrik gab es sogar die Möglichkeit zu übernachten. Die „Nacht im Museum“ hatten jedoch nur die beiden ausgezeichneten Schüler genutzt. Bis spät in die Nacht wurde die Stadt „gehackt“.

Das steckt dahinter

Der Begriff „Hackathon“ setzt sich zusammen aus „Hack“ und Marathon“. Wobei sich das Hacken der Stadt Lahr nicht auf die Informatik bezieht. Vielmehr wurde das „System Lahr“ analysiert, um anschließend Verbesserungen oder auch Problemlösungen zu finden. In einem ausdauernden (deshalb Marathon) kreativen Austausch sollen verschiedenste Hintergründe und Ansichten konstruktiv zusammenfinden.