Das Ganze müsste eigentlich gerade in Rottweil ins Schwarze treffen: Einkaufen gehen, ohne direkt in der Stadt einen Parkplatz suchen zu müssen, einfach mal das Auto stehen lassen und was für die Umwelt tun – und sich den Einkauf bequem nach Hause liefern lassen. Genau das bietet der neue „Radkurier Rottweil“ an. Und die Resonanz?

Die Idee gefällt vielen

„Die Idee finden grundsätzlich mal alle toll“, sagt Michael Glaßer, der im Hintergrund die Fäden zieht, während seine Frau als Inhaberin in den meisten Fällen in die Pedale tritt. Wo sie mit ihrem besonderen Lastenrad auftauchen, sei die Begeisterung groß. „Coole Sache, sagen die meisten“, so Glaßer. Der 64-Jährige ist Fachwirt für Logistiksysteme und war 40 Jahre lang in der Lagerlogistik tätig. Aus gesundheitlichen Gründen hat er sich neu orientiert – und in Rottweil den Schritt mit dem Radkurier gewagt. Das Besondere: Abweichend vom normalen „Kurierdienst“, wie man ihn aus Großstädten kennt, setzen er und seine Frau auf Kundenorientierung. „Der Kunde geht einkaufen und wir bringen ihm dem Einkauf – dann, wenn er zuhause ist. Das kann vom Großeinkauf im Supermarkt bis zu schönen Stücken aus dem Rottweiler Einzelhandel alles sein.

Ware wird direkt übernommen oder später im Laden abgeholt

Klingt gut – doch wie funktioniert das? Über die Homepage oder die Handynummer wird der Kurierdienst aktiviert – dann wird eine Zeit für die Übergabe der Ware ausgemacht. Entweder direkt mit dem Kunden im Laden – oder die Kuriere holen die Ware später im Geschäft ab. Hier sind sie auf das Zutun des Händler angewiesen, denn im Optimalfall soll die Ware im Laden bleiben, bis sie ausgeliefert wird. Glaßer kann die Ware aber auch kurzfristig einlagern.

Es hat doch ohnehin fast jeder ein eigenes Auto?

Auf der Homepage stellen die beiden die Frage, die sich vielleicht viele jetzt stellen: Warum soll das Radmodell jemand nutzen, wo doch fast jeder ohnehin ein eigenes Auto hat und nur allzu gern überall direkt vor die Tür fährt? Die Antworten liegen für sie genau da, wo man in Rottweil seit langem etwas bewegen will: den Autoverkehr reduzieren, mehr ÖPNV nutzen, Verkehrssysteme sinnvoll miteinander kombinieren und das Rad da einsetzen, wo das Auto wenig Sinn macht – oder es keinen Parkplatz gibt. Ein Umstand, der in Rottweil vorkommen soll.

Radius reicht weit

Schon nach den ersten Monaten können die beiden sagen: „Egal auf welcher Route – wir sind schneller als das Auto in der Stadt am Ziel.“ Dabei radeln sie mit ihrem E-Bike bis Göllsdorf, auf die Saline, nach Zimmern und auch bis Villingendorf. „Bis zu 50 Kilo Last nehmen wir mit“, sagt die 51-jährige Ramona Glaßer. „Wir sind jetzt auch mit Getränke Mebold in Kooperation“, freut sich ihr Mann. Die Sprudelkisten werden den Kunden bei Bedarf hinterher gefahren.

Noch zu wenig Aufträge

Für jene, die gar nicht mehr mobil sind – zum Beispiel nach einem Klinikaufenthalt – bieten sie auch den kompletten Einkaufsservice an. Weitere Ideen haben Glaßers in petto – allerdings: Bei all der Begeisterung, die ihnen entgegengebracht wird, reichen die konkreten Aufträge bislang nicht, um zu überleben. Und das, obwohl sie aktuell einen überschaubaren Preis anbieten. „Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt.“ Sie bedauern, dass neue Ideen zwar gefordert, sie dann aber doch nicht so genutzt werden. Doch noch geben sie die Hoffnung nicht auf, dass aus Rottweil noch eine „Radkurier-Stadt“ wird.